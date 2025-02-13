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Выяснилось, какая часть жителей Эстонии продержится на сбережениях менее трех месяцев в случае потери дохода

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Копилка. Снимок иллюстративный.
Копилка. Снимок иллюстративный. Фото: Andriy Popov/PantherMedia / Andriy Popov

Почти пятая часть жителей Эстонии не имеет финансовой подушки, а сорок процентов смогли бы продержаться на сбережениях менее трех месяцев в случае потери дохода. Лишь четверть опрошенных заявили, что их накоплений хватило бы более чем на полгода, следует из исследования SEB.

«В некоторой степени удивительно, что более трети пожилых людей (в возрасте от 60 до 74 лет) смогли бы продержаться на своих накоплениях более шести месяцев, хотя их доходы являются одними из самых низких», - отметила руководитель отдела сбережений, инвестиций и пенсий в розничном банкинге SEB  Элизабет Виснапуу.

Согласно исследованию, только треть жителей Эстонии довольны своим финансовым положением, в то время как 44% респондентов оценивают его как неудовлетворительное.

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