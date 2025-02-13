Выяснилось, какая часть жителей Эстонии продержится на сбережениях менее трех месяцев в случае потери дохода

Почти пятая часть жителей Эстонии не имеет финансовой подушки, а сорок процентов смогли бы продержаться на сбережениях менее трех месяцев в случае потери дохода. Лишь четверть опрошенных заявили, что их накоплений хватило бы более чем на полгода, следует из исследования SEB.