Почти пятая часть жителей Эстонии не имеет финансовой подушки, а сорок процентов смогли бы продержаться на сбережениях менее трех месяцев в случае потери дохода. Лишь четверть опрошенных заявили, что их накоплений хватило бы более чем на полгода, следует из исследования SEB.
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Выяснилось, какая часть жителей Эстонии продержится на сбережениях менее трех месяцев в случае потери дохода
«В некоторой степени удивительно, что более трети пожилых людей (в возрасте от 60 до 74 лет) смогли бы продержаться на своих накоплениях более шести месяцев, хотя их доходы являются одними из самых низких», - отметила руководитель отдела сбережений, инвестиций и пенсий в розничном банкинге SEB Элизабет Виснапуу.