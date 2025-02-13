Власти России готовятся отправить в Беларусь большое количество своих войск. Их могут задействовать для вторжения в одну из стран НАТО, сказал Владимир Зеленский в интервью The Economist.
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Зеленский: Путин готовится отправить в Беларусь сто тысяч солдат для возможного наступления в Европе (1)
«Никто не понимает, что такое война, пока она не придет в твой дом. Не хочу никого пугать, но она придет. Я просто говорю вам о фактах. Сегодня, когда мир медленно останавливает Путина, слишком медленно, она придет. И это факт», - в частности сказал Зеленский.