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Зеленский: Путин готовится отправить в Беларусь сто тысяч солдат для возможного наступления в Европе (1)

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Путин в военном тренажере во время посещения 344-го Государственного центра комплектования и переподготовки летного состава Минобороны РФ, Торжок, Тверская область, Россия, 27 марта 2024 года.
Путин в военном тренажере во время посещения 344-го Государственного центра комплектования и переподготовки летного состава Минобороны РФ, Торжок, Тверская область, Россия, 27 марта 2024 года. Фото: AP / Scanpix

Власти России готовятся отправить в Беларусь большое количество своих войск. Их могут задействовать для вторжения в одну из стран НАТО, сказал Владимир Зеленский в интервью The Economist.

«Никто не понимает, что такое война, пока она не придет в твой дом. Не хочу никого пугать, но она придет. Я просто говорю вам о фактах. Сегодня, когда мир медленно останавливает Путина, слишком медленно, она придет. И это факт», - в частности сказал Зеленский.

Президент Украины рассказал, что получил от украинских спецслужб информацию о формировании в РФ 10-15 дивизий общей численностью примерно в 100 000 человек, которые сначала отправят на учения в Беларусь. Точно так же, как это было сделано накануне полномасштабного вторжения в Украину.

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