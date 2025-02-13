«Никто не понимает, что такое война, пока она не придет в твой дом. Не хочу никого пугать, но она придет. Я просто говорю вам о фактах. Сегодня, когда мир медленно останавливает Путина, слишком медленно, она придет. И это факт», - в частности сказал Зеленский.