Neste начинает переговоры о сокращении штата во всем мире

Компания намерена сэкономить около 65 миллионов евро за счет увольнений и других мер.

Согласно годовому отчету Neste за 2023 год, в Финляндии у компании работает около 4000 сотрудников. Генеральный директор Neste Хейкки Малинен отметил слабые финансовые показатели, причиной которых стал низкий спрос на биотопливо.

В 2023 году операционная прибыль составила 1,7 млрд евро. Оборот за октябрь-декабрь прошлого года снизился, а операционная прибыль сократилась, приведя к убытку в размере 110 миллионов евро.

Neste одной из первых начала производить возобновляемое топливо и добилась большого успеха. Теперь у неё появилось много новых конкурентов.