Тонна горючего: в Ласнамяэ из пробитого бака грузовика вылилось топливо

Прибывшие спасатели установили, что топливный след начинался от перекрестка улиц Панеэли и Петербургского шоссе и тянулся до парковки на улице Тоома. Там же был обнаружен грузовик с поврежденным топливным баком. Выяснилось, что бак пробила металлическая деталь, отлетевшая от ехавшего впереди автомобиля.