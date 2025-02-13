В среду, 12 февраля в 08:23 в Центр тревоги поступило сообщение о разливе топлива на Петербургском шоссе в Ласнамяэ.
Тонна горючего: в Ласнамяэ из пробитого бака грузовика вылилось топливо
Прибывшие спасатели установили, что топливный след начинался от перекрестка улиц Панеэли и Петербургского шоссе и тянулся до парковки на улице Тоома. Там же был обнаружен грузовик с поврежденным топливным баком. Выяснилось, что бак пробила металлическая деталь, отлетевшая от ехавшего впереди автомобиля.
На место прибыли спасатели Ласнамяэ, Кесклинна и Лиллекюла. Они установили под бак емкость, оставшееся топливо откачали в резервную цистерну, а разлившуюся жидкость засыпали опилками.
Всего вытекло около тонны топлива, 200 литров удалось собрать. Часть попала в близлежащий ливневый сток.