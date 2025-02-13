Немецкие СМИ сообщают, что в Мюнхене автомобиль наехал на людей.
ФОТО ⟩ В Мюнхене автомобиль врезался в толпу, есть пострадавшие
Об инциденте сообщила полиция Мюнхена. В заявлении говорится, что ранены «несколько человек», их число не уточняется. На месте работают медики и полиция.
По данным Bild, пострадали не менее 15 человек.
Издание BR24 отмечает, что автомобиль въехал в толпу протестующих участников профсоюза. По утверждению одного из очевидцев, водитель сделал это намеренно.
JUST IN 🔴— Open Source Intel (@Osint613) February 13, 2025
A ramming attack in Munich occurred near the Hotel Bayerischer Hof, the venue for the upcoming Munich Security Conference. pic.twitter.com/lldkPgDDkI
Reuters отмечает, что на месте работает скорая помощь, проводится крупная полицейская операция.
Сегодня в Мюнхене проходит конференция по безопасности.