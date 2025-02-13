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ФОТО В Мюнхене автомобиль врезался в толпу, есть пострадавшие

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Полицейские автомобили прибыли на место происшествия после того, как водитель совершил наезд на группу людей в Мюнхене.
Полицейские автомобили прибыли на место происшествия после того, как водитель совершил наезд на группу людей в Мюнхене. Фото: Roland Freund

Немецкие СМИ сообщают, что в Мюнхене автомобиль наехал на людей.

Об инциденте сообщила полиция Мюнхена. В заявлении говорится, что ранены «несколько человек», их число не уточняется. На месте работают медики и полиция.

По данным Bild, пострадали не менее 15 человек. 

Издание BR24 отмечает, что автомобиль въехал в толпу протестующих участников профсоюза. По утверждению одного из очевидцев, водитель сделал это намеренно. ​

Reuters отмечает, что на месте работает скорая помощь, проводится крупная полицейская операция.

Сегодня в Мюнхене проходит конференция по безопасности.

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