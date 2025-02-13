На следующих выходных в школе Пеэтри, недалеко от Таллина, пройдет чемпионат Эстонского союза уличного танца. Главной звездой соревнований станет 17-летняя мировая звезда брейк-данса Доминика Баневич, известная как B-Girl Nicka, которая завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Париже-2024.
В Эстонию приедет звезда брейк-данса, серебряная призерша Олимпиады в Париже B-Girl Nicka
Помимо демонстрации своего мастерства, в следующее воскресенье она проведет в Таллине бесплатный мастер-класс.
Как отметила член правления Эстонского союза уличного танца Мари Венски, приглашение B-Girl Nicka в Эстонию было давней целью, но из-за ее плотного графика соревнований и тренировок реализовать это удалось только сейчас.
«Мы очень благодарны за сотрудничество с Red Bull, благодаря которому Никка сможет приехать в Эстонию. Ее присутствие станет вдохновением не только для брейк-дансеров, но и для всей сферы уличного танца. Надеюсь, что люди воспользуются этой возможностью, чтобы увидеть одну из самых ярких танцовщиц мира и поучаствовать в ее мастер-классе. Это отличная возможность поднять уровень наших танцоров», – отметила Мари Венски.
Председатель правления Эстонского союза уличного танца Йоэл Юхт назвал это событие историческим.
«Брейк-данс впервые вошел в программу Олимпийских игр в прошлом году, и Никка стала первой женщиной, завоевавшей серебряную медаль в этой дисциплине. Она – всемирно известная и высоко ценимая спортсменка. Это огромное достижение, и тем более особенным становится ее приезд в Эстонию», – отметил Юхт.
Литовская танцовщица B-Girl Nicka – имя, которое в мире брейк-данса не нуждается в представлении. Несмотря на юный возраст, она уже добилась впечатляющих результатов.
Брейк-данс увлек ее еще в детстве: в пять лет она впервые увидела его на YouTube, а три года спустя пришла на свою первую тренировку. В интервью Ника не раз подчеркивала, что для успеха в брейк-дансе требуется огромный труд, но она полностью посвятила себя построению карьеры в этой сфере.
Сегодня она тренируется в среднем по шесть часов в день, постоянно совершенствуя свое мастерство, чтобы оставаться конкурентоспособной на мировом уровне.
Лучшие достижения B-Girl Nicka
2-е место – Олимпийские игры в Париже, 9 августа 2024
1-е место – 1vs1 B-Girl, Outbreak Europe 2021, 2023, 2024 (Словакия, Банска-Бистрица)
1-е место – 1vs1 B-Girl, Undisputed Masters, UK B-Boy Champs 2022 (Лондон, Великобритания)
1-е место – 1vs1 B-Girl, Undisputed Masters 2023, 2024 (Токио, Япония)
1-е место – 1vs1 B-Girl, Freestyle Season 2023 (Лос-Анджелес, США)
1-е место – 1vs1 B-Girl, WDSF European Championships 2023 (Альмерия, Испания)
1-е место – 1vs1 B-Girl, WDSF Challenge Series, Japan Open 2022 (Токио, Япония)
1-е место – 1vs1 B-Girl, World Champion 23 2023 (Лёвен, Бельгия)
1-е место – 1vs1 B-Girl, WDSF World Series 2023 (Порту, Португалия)
1-е место – 1vs1 B-Girl, Braeiq 2024 (Латвия)
1-е место – 1vs1 B-Girl, The Movement Arena 2024
Многократная чемпионка Литвы
Спортсменка года в Литве 2023 и 2024