В Эстонию приедет звезда брейк-данса, серебряная призерша Олимпиады в Париже B-Girl Nicka

Помимо демонстрации своего мастерства, в следующее воскресенье она проведет в Таллине бесплатный мастер-класс.

Как отметила член правления Эстонского союза уличного танца Мари Венски, приглашение B-Girl Nicka в Эстонию было давней целью, но из-за ее плотного графика соревнований и тренировок реализовать это удалось только сейчас.

«Мы очень благодарны за сотрудничество с Red Bull, благодаря которому Никка сможет приехать в Эстонию. Ее присутствие станет вдохновением не только для брейк-дансеров, но и для всей сферы уличного танца. Надеюсь, что люди воспользуются этой возможностью, чтобы увидеть одну из самых ярких танцовщиц мира и поучаствовать в ее мастер-классе. Это отличная возможность поднять уровень наших танцоров», – отметила Мари Венски.

Председатель правления Эстонского союза уличного танца Йоэл Юхт назвал это событие историческим.

«Брейк-данс впервые вошел в программу Олимпийских игр в прошлом году, и Никка стала первой женщиной, завоевавшей серебряную медаль в этой дисциплине. Она – всемирно известная и высоко ценимая спортсменка. Это огромное достижение, и тем более особенным становится ее приезд в Эстонию», – отметил Юхт.

Литовская танцовщица B-Girl Nicka – имя, которое в мире брейк-данса не нуждается в представлении. Несмотря на юный возраст, она уже добилась впечатляющих результатов.