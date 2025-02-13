Михкельсон: разговор Трампа и Путина напомнил Мюнхенский сговор

«Честно говоря, это вызывает глубокую тревогу. Судя по международной реакции на заявления президента Трампа и министра обороны Хегсета, вчерашний день может стать мрачной страницей в истории Европы», - сказал Михкельсон в четверг в эфире передачи Vikerhommik.

«Вести переговоры с агрессором, как это произошло в Мюнхене в 1938 году, - мы знаем, чем это закончилось. Заявлять, что возвращение оккупированных территорий нереалистично и что Украина не сможет стать членом НАТО - значит фактически расчистить путь агрессору для реализации новых завоевательных планов», - заявил Михкельсон.