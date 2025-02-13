Анонсирование Дональдом Трампом скорых переговоров с Владимиром Путиным не может не вызывать опасений у Киева и Европы, так как Трампа явно не очень интересует территориальная целостность Украины. Павел Соболев считает, что когда из США звучат тревожные для нас сигналы, нужно больше ценить тех союзников, в твердости чьих позиций мы уверены.
КОЛОНКА СОБОЛЕВА ⟩ Если странам Европы не нравятся слова Трампа, нужно самим образовать громкий хор (1)
Еще до того, как Дональд Трамп во второй оказался избран президентом США, на достаточно широкой основе как политиками, так и политологами стало говориться о том, что Трамп в случае своей победы на выборах начнет вести себя на президентском посту как бизнесмен.
Об этом чаще всего рассуждалось нейтрально, без позитивного или негативного окраса, но в то же время у желающих напомнить об этом людей можно было считать определенный оптимизм: мол, если традиционное ведение мировой политики никак не помогает решить крупнейший современный кризис, вызванный войной в Украине, именно применение свежего подхода сможет сдвинуть дело с мертвой точки.
Когда же Трамп вновь стал президентом, первые признаки его вести себя в президентском кресле «по-предпринимательски» различились в вопросах, с Украиной прямо не связанных: например, он развязал нечто вроде таможенных войн и стал акцентированно продвигать идею о покупке у Дании Гренландии.
Однако, наконец, настал момент, когда Трамп-бизнесмен проявил себя и на украинском направлении: он достаточно ясно дал понять, что увязывает продолжение американской поддержки Украины с допуском американских компаний на максимально выгодных для них условиях к освоению содержащихся в украинских недрах запасов редкоземельных металлов.
Игра по новым правилам
Для Владимира Зеленского такой аппетит нового главы Белого дома не стал неожиданностью, Зеленский благожелательно прокомментировал эти планы, и даже намекнул, что эта возможность уже давно находилась на повестке дня. Прошло некоторое время, и глава эстонского МИДа Маргус Цахкна напомнил о том, что и у Эстонии есть что предложить Америке в плане выгодных для нее инвестиций, заведя речь о фосфоритах.
Цахкна достаточно прямо сказал, что США будут сильнее мотивированы к обеспечению безопасности тех государств, в которых у них есть экономические интересы. По сути, это тоже реакция именно на приход к власти в Вашингтоне бизнесмена, и стремление вызвать у него к себе расположение с помощью интересных экономических предложений.
Это действительно «новизна», хотя и явно не та, о которой в Эстонии мечталось, потому что в Европе все-таки есть обыкновение исходить из того, что в основе ее союзничества с США - приверженность последних к защите общих не материальных, а духовных ценностей, которые чаще всего объясняются через понятия «демократия» и «свобода». Однако если уж стало совсем очевидно, что теперь настроения в Белом доме несколько другие, наверное, совершенно резонно готовиться играть по новым правилам.
Это попытался сделать Маргус Цахкна, хотя подлинного воодушевления в его риторике обнаружить не удавалось. Что совершенно понятно: да, это разумно - предлагать бизнесмену выгодный для него бизнес, но при этом никак же не отделаться от состоящей в том тревоги, что этого бизнесмена соблазнят более выгодными возможностями, ради которых он с легкостью откажется от вытекавших из его другого контракта обязательств.
«Прекрасная сделка»
В том, что такая тревога совершенно оправдана, не осталось сомнений уже 12 февраля, когда Трамп сообщил о конструктивном телефонном разговоре с Владимиром Путиным и анонсировал скорое начало переговоров о завершении войны в Украине. Трамп обнаружил в Путине общую с собой приверженность к здравому смыслу, желание остановить гибель людей, и увидел перспективы взаимовыгодной совместной работы с ним. Цивилизованный мир привык в последние годы видеть в Путине военного преступника, Трамп уже сервирует его как чуть ли не пацифиста.
Нет сомнений, что это тоже симптом намерения Трампа строить политику как бизнесмен, и что явно обнадеживающие Путина формулировки и перспективы - это именно часть той «прекрасной сделки», которую он еще до выборов обещал заключить с российским диктатором.
При этом вовсе не обязательно, что и дальше теперь все пойдет для Путину как по маслу; напротив, очень легко представить, что в случае проявления хозяином Кремля недоговороспособности Трамп холодно уберет пряник и решительно достанет кнут. Однако 12 февраля 2025 года из истории никуда не исчезнет, и именно в этот день историческим союзникам США в Европе должно было стать ясно, что больше вести политику, инерционно следуя представления о общих для «западной цивилизации» приоритетах стало - по крайней мере, в ближайшие четыре года - невозможно.
Проблема в том, что Дональд Трамп, преподнося Владимира Путина как легитимного и равноправного партнера по переговорам, по сути, попытался дезавуировать основное содеджание внешней политики и политики безопасности всех ведущих европейских стран.
Общий европейский внешнеполитический курс исходил из того, что военное вторжение одной страны в другую с целью присоединения ее территории в XXI столетии невозможно, такой деятельности нужно препятствовать и ни в коем случае нельзя оставлять ее безнаказанной. Трамп же словно собирается «работать» с Путиным для завершения кризиса так, будто не Путин этот кризис инициировал, и будто война в Украине - как пандемия или стихийное бедствие - взялась как бы непонятно откуда.
Топчутся по тому, что важнее всего
Если уж главы дипломатий крупнейших стран Европы пребывают сейчас в оторопи, то что тут говорить про Эстонию, активнейшую союзницу Украины, с основами современной внешней политики которой Трамп и его администрация вступили в непримиримые противоречия. Можно сказать, что сейчас просто топчется то, во что мы сильнее всего хотели верить: новый глава Пентагона говорит, что возвращение Украиной всех территорий и ее членство в НАТО нереалистичны, вчера шефом американской разведки стала женщина, несколько лет назад обвинявшая НАТО и Байдена в провоцировании России ко вторжению.
И даже если Трамп сам сейчас так резко не высказывается, из его утверждения, что в случае его победы на выборах в 2020 году война в Украине бы не началась, можно сделать прямой вывод, что и ему нравится не в Путине видеть ее главного виновника. В этой ситуации никак не позавидуешь ни заведующей во всей Европе иностранными делами Кае Каллас, ни нынешнему главе эстонского МИДа, потому что естественную для их должностей солидарность с Вашингтоном крайне трудно гармонизировать с тем, что сейчас очень громко звучит из Вашингтона.
К чести главы МИДа Эстонии и главы комиссии Рийгикогу по иностранным делам, у них сегодня достало решимости довольно критически прокомментировать последние слова Трампа. Можно предположить, что в ближайшее время главной головной болью для них станет синхронизация образа нерушимого американо-эстонского союзничества и поддержки Украины в том виде, в котором мы привыкли ее видеть.
Внутренний консенсус под угрозой?
Что тоже не стоит упускать при этом из виду, так это то, что фактор Трампа неизбежно начнет влиять и на эстонские внутренние дела. Какие самые важные изменения во внутриэстонской жизни повлекла полномасштабная агрессия? Сюда можно отнести запрет враждебной символики, значительное ускорение образовательно-языковой реформы, возможное ограничение избирательных прав граждан РФ, требования к церковным организациям о разрыве связи с РПЦ.
Все из перечисленного - следствие того само пресловутого «консенсуса» в эстонской политике и эстонском обществе, главной - и совершенно оправданной - «общей точкой» согласия в котором было то, что российская агрессия - чудовищное преступление, Путин - серийный убийца, и этой угрозе нужно противостоять теперь безо всяких сдерживаний себя.
Если не обманывать себя, то следует признать: Трамп и Пит Хегсет уже произнесли немало таких вещей, что, прозвучи они в последние месяцы из уст кого-то из эстонских политиков, это привело бы этих политиков тут к маргинализации, именно как нарушителей этого консенсуса. Выглядит очень вероятным, что риторика администрации Трампа может приободрить кого-то из тех, кому верность этому консенсусу давалась с трудом, выходить из «общественного договора», и снова начать говорить - в том числе и в канун выборов - вещи, которые в последние годы говорить было неприлично.
Что делать?
Как же все-таки следует вести себя руководителям эстонского государства, если наш самый могущественный союзник «обновился» до довольно неожиданной версии себя? Возможно, стоит обратить больше внимания на сотрудничество с теми союзниками, в отношении с которыми обоюдная готовность приходить друг другу на помощь базируется не на бизнесе, а на схожем историческом опыте и на понимании, что в качестве жертв потенциального нападения мы рассматриваемся агрессором стоящими в одной очереди.
Начать тут можно было бы, например, с того, что делать закупки вооружений не в Турции, а в Финляндии.