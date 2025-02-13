Цахкна достаточно прямо сказал, что США будут сильнее мотивированы к обеспечению безопасности тех государств, в которых у них есть экономические интересы. По сути, это тоже реакция именно на приход к власти в Вашингтоне бизнесмена, и стремление вызвать у него к себе расположение с помощью интересных экономических предложений.

Маргус Цахкна верит, что администрацию Трампа можно заинтересовать нашими фосфоритными запасами. Фото: Postimees

Это действительно «новизна», хотя и явно не та, о которой в Эстонии мечталось, потому что в Европе все-таки есть обыкновение исходить из того, что в основе ее союзничества с США - приверженность последних к защите общих не материальных, а духовных ценностей, которые чаще всего объясняются через понятия «демократия» и «свобода». Однако если уж стало совсем очевидно, что теперь настроения в Белом доме несколько другие, наверное, совершенно резонно готовиться играть по новым правилам.

Это попытался сделать Маргус Цахкна, хотя подлинного воодушевления в его риторике обнаружить не удавалось. Что совершенно понятно: да, это разумно - предлагать бизнесмену выгодный для него бизнес, но при этом никак же не отделаться от состоящей в том тревоги, что этого бизнесмена соблазнят более выгодными возможностями, ради которых он с легкостью откажется от вытекавших из его другого контракта обязательств.

«Прекрасная сделка»