Анонсирование Дональдом Трампом скорых переговоров с Владимиром Путиным не может не вызывать опасений у Киева и Европы, так как Трампа явно не очень интересует территориальная целостность Украины. Павел Соболев считает, что когда из США звучат тревожные для нас сигналы, нужно больше ценить тех союзников, в твердости позиций которых мы уверены.
КОЛОНКА СОБОЛЕВА ⟩ Если странам Европы не нравятся слова Трампа, нужно самим создать громкий хор (3)
Еще до того как Дональд Трамп во второй раз стал президентом США, и политики, и политологи на достаточно широкой основе стали говорить, что Трамп в случае победы на выборах начнет вести себя на президентском посту как бизнесмен.
Об этом чаще всего рассуждали нейтрально, без позитивного или негативного окраса, но в то же время у желающих напомнить об этом людей можно было наблюдать определенный оптимизм: мол, если традиционное ведение мировой политики никак не помогает решить крупнейший современный кризис, вызванный войной в Украине, именно применение свежего подхода сможет сдвинуть дело с мертвой точки.
Когда же Трамп снова стал президентом, первые признаки его желания вести себя «по-предпринимательски» проявились в вопросах, с Украиной прямо не связанных: например, он организовал нечто вроде таможенных войн и стал продвигать идею о покупке у Дании Гренландии.
Однако наконец настал момент, когда Трамп-бизнесмен проявил себя и на украинском направлении: он достаточно ясно дал понять, что увязывает продолжение американской поддержки Украины с допуском американских компаний на максимально выгодных для них условиях к освоению содержащихся в украинских недрах запасов редкоземельных металлов.
Игра по новым правилам
Для Владимира Зеленского такой аппетит нового главы Белого дома не стал неожиданностью, Зеленский благожелательно прокомментировал эти планы, и даже намекнул, что эта возможность уже давно находилась на повестке дня. Прошло некоторое время, и глава эстонского МИДа Маргус Цахкна напомнил о том, что и у Эстонии есть что предложить Америке в плане выгодных для нее инвестиций, заведя речь о фосфоритах.
Цахкна достаточно прямо сказал, что США будут сильнее мотивированы к обеспечению безопасности тех государств, в которых у них есть экономические интересы. По сути, это тоже реакция именно на приход к власти в Вашингтоне бизнесмена, и стремление вызвать у него к себе расположение с помощью интересных экономических предложений.
Это действительно «новизна», хотя и явно не та, о которой в Эстонии мечталось, потому что в Европе все-таки есть обыкновение исходить из того, что в основе ее союзничества с США - приверженность последних к защите общих не материальных, а духовных ценностей, которые чаще всего объясняются через понятия «демократия» и «свобода». Однако если уж стало совсем очевидно, что теперь настроения в Белом доме несколько другие, наверное, совершенно резонно готовиться играть по новым правилам.
Это попытался сделать Маргус Цахкна, хотя подлинного воодушевления в его риторике обнаружить не удавалось. Что совершенно понятно: да, это разумно - предлагать бизнесмену выгодный для него бизнес, но при этом никак же не отделаться от состоящей в том тревоги, что этого бизнесмена соблазнят более выгодными возможностями, ради которых он с легкостью откажется от вытекавших из его другого контракта обязательств.
«Прекрасная сделка»
В том, что такая тревога совершенно оправдана, не осталось сомнений уже 12 февраля, когда Трамп сообщил о конструктивном телефонном разговоре с Владимиром Путиным и анонсировал скорое начало переговоров о завершении войны в Украине. Трамп обнаружил в Путине общую с собой приверженность к здравому смыслу, желание остановить гибель людей, и увидел перспективы взаимовыгодной совместной работы с ним. Цивилизованный мир привык в последние годы видеть в Путине военного преступника, Трамп уже сервирует его как чуть ли не пацифиста.
Нет сомнений, что это тоже симптом намерения Трампа строить политику как бизнесмен, и что явно обнадеживающие Путина формулировки и перспективы - это именно часть той «прекрасной сделки», которую он еще до выборов обещал заключить с российским диктатором.
При этом вовсе не обязательно, что и дальше теперь все пойдет для Путину как по маслу; напротив, очень легко представить, что в случае проявления хозяином Кремля недоговороспособности Трамп холодно уберет пряник и решительно достанет кнут. Однако 12 февраля 2025 года из истории никуда не исчезнет, и именно в этот день историческим союзникам США в Европе должно было стать ясно, что больше вести политику, инерционно следуя представления о общих для «западной цивилизации» приоритетах стало - по крайней мере, в ближайшие четыре года - невозможно.
Проблема в том, что Дональд Трамп, преподнося Владимира Путина как легитимного и равноправного партнера по переговорам, по сути, попытался дезавуировать основное содеджание внешней политики и политики безопасности всех ведущих европейских стран.
Общий европейский внешнеполитический курс исходил из того, что военное вторжение одной страны в другую с целью присоединения ее территории в XXI столетии невозможно, такой деятельности нужно препятствовать и ни в коем случае нельзя оставлять ее безнаказанной. Трамп же словно собирается «работать» с Путиным для завершения кризиса так, будто не Путин этот кризис инициировал, и будто война в Украине - как пандемия или стихийное бедствие - взялась как бы непонятно откуда.
Топчутся по тому, что важнее всего
Если уж главы дипломатий крупнейших стран Европы пребывают сейчас в оторопи, то что тут говорить про Эстонию, активнейшую союзницу Украины, с основами современной внешней политики которой Трамп и его администрация вступили в непримиримые противоречия. Можно сказать, что сейчас просто топчется то, во что мы сильнее всего хотели верить: новый глава Пентагона говорит, что возвращение Украиной всех территорий и ее членство в НАТО нереалистичны, вчера шефом американской разведки стала женщина, несколько лет назад обвинявшая НАТО и Байдена в провоцировании России ко вторжению.
И даже если Трамп сам сейчас так резко не высказывается, из его утверждения, что в случае его победы на выборах в 2020 году война в Украине бы не началась, можно сделать прямой вывод, что и ему нравится не в Путине видеть ее главного виновника. В этой ситуации никак не позавидуешь ни заведующей во всей Европе иностранными делами Кае Каллас, ни нынешнему главе эстонского МИДа, потому что естественную для их должностей солидарность с Вашингтоном крайне трудно гармонизировать с тем, что сейчас очень громко звучит из Вашингтона.
К чести главы МИДа Эстонии и главы комиссии Рийгикогу по иностранным делам, у них сегодня достало решимости довольно критически прокомментировать последние слова Трампа. Можно предположить, что в ближайшее время главной головной болью для них станет синхронизация образа нерушимого американо-эстонского союзничества и поддержки Украины в том виде, в котором мы привыкли ее видеть.
Внутренний консенсус под угрозой?
Что тоже не стоит упускать при этом из виду, так это то, что фактор Трампа неизбежно начнет влиять и на эстонские внутренние дела. Какие самые важные изменения во внутриэстонской жизни повлекла полномасштабная агрессия? Сюда можно отнести запрет враждебной символики, значительное ускорение образовательно-языковой реформы, возможное ограничение избирательных прав граждан РФ, требования к церковным организациям о разрыве связи с РПЦ.
Все из перечисленного - следствие того само пресловутого «консенсуса» в эстонской политике и эстонском обществе, главной - и совершенно оправданной - «общей точкой» согласия в котором было то, что российская агрессия - чудовищное преступление, Путин - серийный убийца, и этой угрозе нужно противостоять теперь безо всяких сдерживаний себя.
Если не обманывать себя, то следует признать: Трамп и Пит Хегсет уже произнесли немало таких вещей, что, прозвучи они в последние месяцы из уст кого-то из эстонских политиков, это привело бы этих политиков тут к маргинализации, именно как нарушителей этого консенсуса. Выглядит очень вероятным, что риторика администрации Трампа может приободрить кого-то из тех, кому верность этому консенсусу давалась с трудом, выходить из «общественного договора», и снова начать говорить - в том числе и в канун выборов - вещи, которые в последние годы говорить было неприлично.
Что делать?
Как же все-таки следует вести себя руководителям эстонского государства, если наш самый могущественный союзник «обновился» до довольно неожиданной версии себя? Возможно, стоит обратить больше внимания на сотрудничество с теми союзниками, в отношении с которыми обоюдная готовность приходить друг другу на помощь базируется не на бизнесе, а на схожем историческом опыте и на понимании, что в качестве жертв потенциального нападения мы рассматриваемся агрессором стоящими в одной очереди.
Начать тут можно было бы, например, с того, что делать закупки вооружений не в Турции, а в Финляндии.