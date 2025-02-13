По словам Хартман, уже давно ведутся дискуссии о возможностях местных самоуправлений увеличивать свои бюджеты. В прошлом году местные власти и предприниматели были опрошены о том, как они относятся к введению новых налогов.

«На сегодня осталось два варианта. Первый - при реализации различных проектов развития местные самоуправления получат право требовать дополнительные инвестиции в социальную инфраструктуру», - объяснила Хартман. Это может означать строительство школ, детских садов или других объектов. В настоящее время местные самоуправления могут договариваться с застройщиками самостоятельно, но на законодательном уровне такой нормы нет. Теперь рассматривается возможность закрепить ее в законе.