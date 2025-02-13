Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман на правительственной пресс-конференции заявила, что на данный момент рассматриваются два новых местных налога, которые вскоре будут обсуждаться в правительстве.
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Министр Пирет Хартман представила два новых налога
По словам Хартман, уже давно ведутся дискуссии о возможностях местных самоуправлений увеличивать свои бюджеты. В прошлом году местные власти и предприниматели были опрошены о том, как они относятся к введению новых налогов.