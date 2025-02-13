Суд отказал лидеру преступной группировки Харону Дикаеву в УДО

Об этом корреспонденту Rus.ERR сообщили в пресс-службе Вируского уездного суда, отметив, что в законную силу постановление не вступило.

По информации Rus.ERR, ни тюрьма, ни прокуратура УДО Дикаева также не поддержали.

21 августа 2019 года Харьюский уездный суд признал Харона Дикаева виновным в руководстве преступной группировкой и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Семь других членов преступной организации были приговорены к тюремным срокам от 6,5 до 13 лет.

Согласно обвинению, преступная группировка финансировала свою деятельность за счет экономических и имущественных преступлений, в том числе махинаций с НДС, нанесших ущерб Латвии и Литве на сотни тысяч евро.

Членов группировки также обвиняли в применении физического насилия, незаконном проникновении, присвоении имущества, подделке и использовании документов, незаконном обращении с глушителями для огнестрельного оружия, распространении крупных партий наркотиков и преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения.

Большинство участников организации были задержаны в апреле и июне 2015 года, а сам Дикаев - в конце июня 2015 года. После задержания Харьюский уездный суд принял решение взять его под стражу.

Дикаев десятилетиями находился в поле зрения криминальной полиции и неоднократно оказывался под судом, но до 2019 года избегал серьезных наказаний.

В сентябре 1995 года он предстал перед судом из-за так называемой войны между «краснодарцами» и чеченской группировкой, в результате которой пропали три человека. Двое из них позже были найдены убитыми, а судьба третьего осталась неизвестной.

Дикаева обвиняли в организации этих убийств, но доказательства в суде оказались недостаточными. В итоге его приговорили только за незаконное хранение оружия к двум годам тюрьмы, однако он был освобожден досрочно за хорошее поведение.

В 1999 году он снова предстал перед судом по делу 1995 года и был осужден за хулиганство, однако затем его оправдали в суде второй инстанции.

В сентябре 2002 года Дикаев был задержан по подозрению в организации убийства медиа-бизнесмена Виталия Хаитова, но был освобожден из-за недостатка доказательств.

В 2005 году суд признал его виновным в вымогательстве 100 000 крон у бизнесмена и приговорил к четырем годам лишения свободы. Однако в марте 2008 года он был досрочно освобожден.