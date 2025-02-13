«Меркель попросила не сопротивляться»: литовский генерал раскрыл закулисье аннексии Крыма

Генерал-лейтенант Витаутас Йонас Жукас был командиром Вооруженных сил Литвы в интересное время. Он начал выполнять обязанности в 2014 году, когда Россия вторглась в Восточную Украину и аннексировала Крым. За пять лет в должности он посещал с визитом Пентагон, вместе с балтийскими коллегами реагировал на масштабные российские и белорусские военные учения "Запад" и узнал, почему Украина 11 лет назад не защищала Крым военной силой.

Литовский портал 15min.lt до выхода книги опубликовал четыре описанных в ней эпизода, которые позволяют заглянуть за кулисы событий.

Американский генерал спросил: "Сможете ли вы продержаться по меньшей мере 48 часов?"

В сентябре 2018 года командующий Вооруженными силами Литвы побывал в США, где ему оказал особое гостеприимство тогдашний начальник Генерального штаба Вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

Данфорд пригласил Жукаса на ужин к себе домой, и литовец был удивлен, когда во время подачи десерта в столовую вошел хор армии США и запел песню на литовском языке на слова поэта Майрониса.

Однако на следующий день в Пентагоне между Данфордом и Жукасом состоялся куда более печальный разговор о планах обороны стран Балтии.