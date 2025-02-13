В только что закрывшемся на ремонт магазине Grossi возник пожар

Аннели Ооне, руководитель по связям с общественностью Идаского и Лыунаского спасательного центра, сообщила, что пожар начался в складском помещении магазина, где загорелся картон. «Пожар, вероятно, начался у радиатора отопления, установленного в складском помещении», - сказала Ооне, которая сообщила, что спасатели примчались на место пожара и быстро потушили пламя.