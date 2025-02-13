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В только что закрывшемся на ремонт магазине Grossi возник пожар

Перевод: Павел Соболев
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Складское помещение магазина Grossi, в котором возник пожар.
Складское помещение магазина Grossi, в котором возник пожар. Фото: Erakogu

В четверг в Абья-Палуоя загорелось складское помещение магазина Grossi. Пожар начался рядом с радиатором отопления. Спасатели потушили пожар, опасности больше нет.

Аннели Ооне, руководитель по связям с общественностью Идаского и Лыунаского спасательного центра, сообщила, что пожар начался в складском помещении магазина, где загорелся картон. «Пожар, вероятно, начался у радиатора отопления, установленного в складском помещении», - сказала Ооне, которая сообщила, что спасатели примчались на место пожара и быстро потушили пламя.

​Спасатели вскрыли стенные панели в магазине, чтобы убедиться, что пожар взят под контроль, и к полудню уже проветрили помещение.

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