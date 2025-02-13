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Полиция расследует связи между волостными чиновниками и строительством ветряного парка

Перевод: Ева Ойжинская
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Старейшина волости Хальяла Анти Пуусепп сказал, что отошел от дел в вопросах всех решений и обсуждений, касающихся специального планирования ветряных парков, инициированного его бывшим деловым партнером. Однако документы показывают обратное.
Старейшина волости Хальяла Анти Пуусепп сказал, что отошел от дел в вопросах всех решений и обсуждений, касающихся специального планирования ветряных парков, инициированного его бывшим деловым партнером. Однако документы показывают обратное. Фото: Marianne Loorents

Полиция начала расследование в волости Хальяла, Ляэне-Вирумаа, из-за возможного нарушения Закона о борьбе с коррупцией. По подозрениям местных жителей, руководители волости, лично заинтересованные в проекте, сами продвигали специальное планирование для строительства ветряного парка.

Полиция получила жалобу от жителя волости о возможных связях между местными чиновниками, занимающими высокие посты, и компанией, занимающейся строительством ветряного парка. «В полицию поступила информация о возможном нарушении ограничений на служебные действия в волости Хальяла. Для проверки информации полиция начала разбирательство по делу об административном правонарушении. Расследование находится на начальном этапе, и все обстоятельства выясняются, - подтвердила представитель Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде. - Полиция еще никого не допрашивала, и на данный момент нет оснований утверждать, что какое-либо конкретное лицо совершило нарушение».

Зоны планирования ветряных парков в волости Хальяла

Синим - зона специального планирования местного самоуправления, инициированная по запросу Wiru Wind OÜ

Голубым - зона специального планирования местного самоуправления, инициированная по запросу Sunly AS и Utilitas Wind OÜ

Зеленым контуром - граница Национального парка Лахемаа

Красным контуром - граница волости Хальяла

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