Полиция расследует связи между волостными чиновниками и строительством ветряного парка

Полиция получила жалобу от жителя волости о возможных связях между местными чиновниками, занимающими высокие посты, и компанией, занимающейся строительством ветряного парка. «В полицию поступила информация о возможном нарушении ограничений на служебные действия в волости Хальяла. Для проверки информации полиция начала разбирательство по делу об административном правонарушении. Расследование находится на начальном этапе, и все обстоятельства выясняются, - подтвердила представитель Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде. - Полиция еще никого не допрашивала, и на данный момент нет оснований утверждать, что какое-либо конкретное лицо совершило нарушение».