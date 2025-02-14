В ноябре 2024 года Центристская партия делегировала Мануэлу Пихлап на должность главы отдела образования горуправы Маарду. Депутат Маардуского горсобрания от оппозиции Николай Дегтяренко пишет, что пока чиновник сражается с проектом Пельгураннаского трамвая в Таллинне, школам Маарду не удается встать на рельсы реформы образования.
ДЕПУТАТ ГОРСОБРАНИЯ ⟩ За деньги налогоплательщиков нужно заниматься проблемами Маарду, а не рекламой центристов
Цинизм центристов просто поражает. Читаю в соцестях и СМИ, как депутат горсобрания Таллинна от Центристской партии Мануэла Пихлап ежедневно всходит на баррикады борьбы с правительством Эстонии и мэрией Таллинна.
В первую очередь, госпожа Пихлап борется за счастье народа Эстонии, разоблачая и критикуя налоговую политику правительства, ставя под сомнение меры по укреплению национальной безопасности и страдая из-за судеб обездоленных, ставших жертвой грабительских реформ. Во-вторых, госпожа Пихлап ополчилась на проект Пельгураннаской трамвайной линии. В-третьих, госпожа Пихлап взялась обличать безнравственность правящей партии, ведущей себя, по мнению высоконравственной госпожи Пихлап, по-хамски.
Соринка и бревно
Читаю я все эти высказывания и диву даюсь. Неужели это все пишет член партии, только что признанной Госсудом Эстонии организацией коррупционеров? Вместо того, чтобы каяться и посыпать голову пеплом, Мануэла Пихлап осуждает политических оппонентов за хамские высказывания. Тогда как вызвавшая прилив возмущения госпожи Пихлап фраза «Дуракам, конечно, жить легче» - просто соринка в глазу по сравнению с бревном торговли влиянием Центристской партии.
Но Мануэла этого не замечает. Как и не замечает того, что бывший мэр Маарду, а ныне главный городской центрист, глава фракции в горсобрании Владимир Архипов развел политику кумовства, устроив из штата чиновников мэрии Маарду откровенную кормушку для многочисленных однопартийцев.
И, конечно, для Пихлап бороться за счастье всего народа проще, чем за судьбу конкретного нищего самоуправления. А ведь в ноябре прошлого года Центристская партия делегировала Мануэлу Пихлап на должность руководителя отдела образования Маардуской горуправы, имеющей статус одного из беднейших самоуправлений Эстонии по уровню доходности бюджета.
Огромная разница в качестве жизни в Маарду и в столице, депутатом горсобрания которой является Пихлап, заметна невооруженным глазом. Но вместо создания новых рабочих мест, стимулирования развития малого бизнеса и повышения доходности бюджета, власти Маарду, где монопольно много лет правят центристы, постоянно берут кредиты, в результате чего наращиваются долги и одновременно повышаются расходы на содержание и зарплаты самих чиновников.
Но госпожу Пихлап, видимо, такие скучные вещи не интересуют. Наверное, она считает, что на критике политических оппонентов можно заработать много очков и высокий рейтинг. Но как критиковать своих однопартийцев, которые и довели Маарду до катастрофы? Так можно и из партии вылететь, и теплой должности лишиться.
Разумеется, смену статуса старейшины Пыхья-Таллинна на место в горуправе Маарду карьерным взлетом не назовешь. Понятно, что центристы, контролирующие власть в Маарду, просто нашли источник доходов для своего очередного соратника, снятого с должности в Таллинне новой правящей коалицией. Но все же уверен, что чиновники, живущие за счет денег налогоплательщиков Маарду, должны отрабатывать свои зарплаты, занимаясь профессиональными делами, а не политической рекламой своей партии.
Благодарность Рейльяну
Любопытно, что Мануэла Пихлап была членом партии «Народный союз» с 2005 по 2010 год. Она была руководителем информационного отдела этой партии и пресс-консультантом их фракции Рийгикогу. Именно из «Народного союза» Пихлап перешла на работу в Центристскую партию. А подводя итоги своей работы в «Народном союзе», Пихлап сказала тогда в СМИ, что последние ее несколько лет были полны перемен и трудны для «Народного союза». Она выразила особую благодарность Виллу Рейльяну, одному из лидеров «Народного союза», в то время уже признаному виновным в получении взятки.
Похоже, что центристке Пихлап не привыкать не замечать коррупцию в партийных рядах, ведь любимый Мануэлой Пихлап лидер «Народного союза» Виллу Рейльян не вылезал из коррупционных скандалов. В частности, в нашумевшем деле об обмене землей Рейльян был признан виновным в получении взятки, в уголовном деле о продаже недвижимости на проспекте Рявала Харьюский уездный суд также признал Виллу Рейльяна виновным и приговорил его к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно.
Когда Госсуд подтвердил виновность Виллу Рейльяна и его членство в Рийгикогу прекратилось, его исключили из партии, а президент Тоомас Хендрик Ильвес лишил Рейльяна наград. На этом фоне благодарность от высоконравственной Мануэлы Пихлап в адрес Рейльяна звучала как издевательство, поэтому не удивительно, что сейчас Пихлап готова не замечать и крупную коррупцию в рядах центристов, тем самым оправдывая торговлю влиянием в таллинской мэрии, возглавлявшейся в тот момент Михаилом Кылвартом.
Школьная реформа в Маарду пробуксовывает
Как известно, в Эстонии с прошлого года начался перевод образования на эстонский язык обучения. В связи с этим в преимущественно русскоязычном Маарду возникло множество проблем и вопросов. В сфере образования в Маарду происходят странные события: гимназическая ступень эстонской школы была закрыта. Эстонских детей отправили в фактически русскоязычную гимназию.
Ситуация в детских садах еще хуже: учителя, говорящие на эстонском языке как на родном, были вынуждены покинуть детские сады Маарду. Я как депутат получаю нескончаемый поток жалоб от родителей, касающихся того, что в системе образования Маарду мало возможностей для детей осваивать государственный язык.
Чтобы как-то выйти из ситуации, родителям приходится прибегать к помощи репетиторов. Но мне не удалось найти в СМИ высказываний Мануэлы Пихлап по этой теме. При этом какие у нее мысли в связи с Пельгураннаским трамваем, избиратели Маарду знают. А вот как сделать так, чтобы школы Маарду успешно встали на рельсы реформы образования, они от Пихлап не слышали. В связи с этим у жителей Маарду есть вопрос: платят центристы своим трудоустроенным на бюджетные места однопартийцам за лояльность или все же за работу?
Так что, госпожа Пихлап, если судьба забросила вас в Маарду, будьте добры, занимайтесь своими конкретными профессиональными обязанностями - помогайте учебным заведениям Маарду вписаться в новую образовательную реальность. А трамваи в Таллинне будут успешно курсировать и без вас! Хотя, если их участь волнует вас больше, можно переквалифицироваться в вагоновожатого и добровольно уступить рабочее место в мэрии Маарду профессионалам своего дела.
Николай Дегтяренко - депутат Маардуского горсобрания, лидер избирательного союза «Голос Маарду», предприниматель.