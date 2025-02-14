ДЕПУТАТ ГОРСОБРАНИЯ За деньги налогоплательщиков нужно заниматься проблемами Маарду, а не рекламой центристов

Огромная разница в качестве жизни в Маарду и в столице, депутатом горсобрания которой является Пихлап, заметна невооруженным глазом. Но вместо создания новых рабочих мест, стимулирования развития малого бизнеса и повышения доходности бюджета, власти Маарду, где монопольно много лет правят центристы, постоянно берут кредиты, в результате чего наращиваются долги и одновременно повышаются расходы на содержание и зарплаты самих чиновников.

Но госпожу Пихлап, видимо, такие скучные вещи не интересуют. Наверное, она считает, что на критике политических оппонентов можно заработать много очков и высокий рейтинг. Но как критиковать своих однопартийцев, которые и довели Маарду до катастрофы? Так можно и из партии вылететь, и теплой должности лишиться.

Разумеется, смену статуса старейшины Пыхья-Таллинна на место в горуправе Маарду карьерным взлетом не назовешь. Понятно, что центристы, контролирующие власть в Маарду, просто нашли источник доходов для своего очередного соратника, снятого с должности в Таллинне новой правящей коалицией. Но все же уверен, что чиновники, живущие за счет денег налогоплательщиков Маарду, должны отрабатывать свои зарплаты, занимаясь профессиональными делами, а не политической рекламой своей партии.

Благодарность Рейльяну