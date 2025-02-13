Видео Келли Сильдару поделилась важной победой в процессе восстановления

Единственная эстонская спортсменка, завоевавшая медаль на Олимпиаде 2022 года, перенесла операцию на правом колене в начале декабря. Теперь она опубликовала видео, где показала, как проходит восстановление в тренировочном центре Red Bull в Австрии.

«Тренировки были довольно долгие, с девяти утра до трех или четырех часов дня. День начинался с физиотерапии, где основное внимание уделялось подвижности оперированного колена и тем частям тела, которые были напряжены после предыдущего дня. Кроме того, я выполняла упражнения на баланс, которые были моими любимыми, потому что они не были скучными, а местами довольно сложными», – рассказала она в видео на Instagram.

Сильдару теперь может делать больше силовых упражнений, чем несколько недель назад, но она старается не переусердствовать. «Я уже могу делать большинство упражнений достаточно хорошо, но с тяжелыми нагрузками я осторожничаю, чтобы не создать излишней нагрузки на колено».

«Большую часть упражнений я выполняю на одной ноге, чтобы оперированная нога получала достаточную нагрузку и я не компенсировала движениями здоровой ноги. Но, конечно, тренирую обе – просто на здоровую делаю меньше повторений. Иногда во время тренировок я ощущаю боль и дискомфорт, но понимаю, что это часть процесса восстановления, и со временем все наладится», – рассказала она.

Помимо силовых тренировок, Сильдару также выполняла упражнения на координацию. «Мне нравилось, что в этих упражнениях нужно было двигаться. Я так концентрировалась на процессе, что забывала о колене. Это особенно важно, потому что помогает восстановить естественную подвижность и уверенность в себе».

В завершение Сильдару поделилась одной из главных побед в процессе восстановления. «Одной из главных целей было наладить походку. Когда с этим все стало в порядке, в последний день я смогла побегать на беговой дорожке, используя половину веса тела. Для меня это была большая победа – идеальный способ поставить точку в тренировочном периоде в центре Red Bull».