Криптобизнесмены Иван Турыгин и Сергей Потапенко могут вскоре вернуться в Эстонию, поскольку Министерство юстиции США согласилось отказаться от подавляющего большинства выдвинутых против них обвинений, сообщили их юридические представители, сообщает Rus.ERR.
Криптодельцы Турыгин и Потапенко могут вернуться в Эстонию: США сняли большинство обвинений
«Из 18 предъявленных обвинений было снято 17, включая единственное обвинение в отмывании денег. Представители предпринимателей намерены также доказать, что клиенты не понесли никакого ущерба, и просят судью не назначать Турыгину и Потапенко тюремное наказание», – передает эстонская PR-фирма KPMS слова американских адвокатов граждан Эстонии.
Представитель Потапенко Марк Е. Бини подтвердил, что тот признал предоставление ложных данных о масштабах майнинга криптовалют под названием Hashflare, а также выразил сожаление о своем поведении и готовность нести ответственность за совершенную ошибку.
Центральная криминальная полиция в ходе совместной операции с Федеральным бюро расследований США (ФБР) 20 ноября 2022 года арестовала в Таллинне предпринимателей Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, обвиняемых в мошенничестве и отмывании денег.
Согласно обвинительному заключению, Потапенко и Турыгин организовали схему Понци, которая предлагала людям инвестировать в компанию по добыче криптовалют HashFlare. Согласно обвинению, деньги, полученные от инвестиций, использовались не по назначению, а криптовалюта, в которую люди инвестировали, не разрабатывалась.
У компании были сотни тысяч клиентов по всему миру, а потенциальные убытки составили более полумиллиарда евро.
Кроме того, Потапенко и Турыгин согласились отказаться от активов, замороженных американскими властями в 2022 году, а также сотрудничать с правительством и предоставить базу данных своих клиентов, чтобы эти замороженные средства можно было использовать для возврата средств всем клиентам, не допуская финансовых потерь.
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