Криптодельцы Турыгин и Потапенко могут вернуться в Эстонию: США сняли большинство обвинений

«Из 18 предъявленных обвинений было снято 17, включая единственное обвинение в отмывании денег. Представители предпринимателей намерены также доказать, что клиенты не понесли никакого ущерба, и просят судью не назначать Турыгину и Потапенко тюремное наказание», – передает эстонская PR-фирма KPMS слова американских адвокатов граждан Эстонии.

Представитель Потапенко Марк Е. Бини подтвердил, что тот признал предоставление ложных данных о масштабах майнинга криптовалют под названием Hashflare, а также выразил сожаление о своем поведении и готовность нести ответственность за совершенную ошибку.

Центральная криминальная полиция в ходе совместной операции с Федеральным бюро расследований США (ФБР) 20 ноября 2022 года арестовала в Таллинне предпринимателей Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, обвиняемых в мошенничестве и отмывании денег.

Согласно обвинительному заключению, Потапенко и Турыгин организовали схему Понци, которая предлагала людям инвестировать в компанию по добыче криптовалют HashFlare. Согласно обвинению, деньги, полученные от инвестиций, использовались не по назначению, а криптовалюта, в которую люди инвестировали, не разрабатывалась.

У компании были сотни тысяч клиентов по всему миру, а потенциальные убытки составили более полумиллиарда евро.