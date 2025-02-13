Министр климата Йоко Алендер заявила на правительственной пресс-конференции, что не давала предпринимателям обещаний, на которые они могли бы рассчитывать при осуществлении «зеленых» инвестиций.
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Министр: предпринимателям не обещаны какие-либо миллионы (1)
Заявление Алендер было ответом на письмо Эстонского союза горнодобывающей промышленности, в котором утверждалось, что проект по строительству гидроаккумулирующей электростанции в Палдиски представил правительству анализ с ошибочными данными.