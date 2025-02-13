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Министр: предпринимателям не обещаны какие-либо миллионы (1)

Перевод: Каролина Вертяева
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Министр климата Йоко Алендер.
Министр климата Йоко Алендер. Фото: Madis Veltman

Министр климата Йоко Алендер заявила на правительственной пресс-конференции, что не давала предпринимателям обещаний, на которые они могли бы рассчитывать при осуществлении «зеленых» инвестиций.

Заявление Алендер было ответом на письмо Эстонского союза горнодобывающей промышленности, в котором утверждалось, что проект по строительству гидроаккумулирующей электростанции в Палдиски представил правительству анализ с ошибочными данными.

Алендер подтвердила, что министерство в настоящее время рассматривает возможность поддержки строительства крупного энергохранилища. «Проект в Палдиски - один из вариантов обеспечения наличия крупномасштабного энергохранилища на рынке Эстонии», - отметила министр.

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