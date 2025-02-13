Певкур: у войны РФ в Украине есть одна коренная причина - амбиции Путина по восстановлению Российской империи

На встрече министров обороны стран НАТО обсуждалось увеличение оборонного потенциала союзников и оборонных расходов с целью укрепления сдерживания и обороны НАТО в преддверии Гаагского саммита в июне, а также было проведено отдельное заседание Совета НАТО-Украина.

«У агрессивной войны России в Украине есть только одна коренная причина - амбиции Путина по восстановлению Российской империи. Решение напасть на Украину принял Путин. Таким образом, сегодняшняя ситуация касается не только Украины, но и всех союзников по НАТО. Любые переговоры будут иметь очевидные последствия для Европы, поэтому Европа должна быть за столом переговоров», - заявил Певкур.

«Но прежде, чем мы достигнем этого, необходимо предоставить Украине прочную позицию на линии фронта, и уж точно не обязательно давать России успех до начала переговоров. Для нас самой надежной гарантией безопасности Украины по-прежнему остается членство как в Европейском союзе, так и в НАТО, и Эстония никогда не признает силового изменения границ», - добавил министр обороны.

«С нашей точки зрения, ситуация остается прежней, когда речь идет об увеличении оборонного потенциала НАТО - мы уже много лет говорим о необходимости увеличения расходов на оборону и сами это делаем. Вчера и сегодня мы также получили четкий сигнал от США: настало время сделать это сейчас, потому что Европа должна взять на себя больше ответственности за европейскую безопасность. Сегодня у нас есть четкая структура в виде как планов обороны, так и целей развития потенциала, что с одной стороны, также подтверждает необходимость увеличения расходов на оборону, а с другой показывает масштабы этой потребности», - сказал Певкур.

В четверг министры обороны встретились в рамках Совета НАТО-Украина с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Министры обороны также подписали несколько деклараций о намерениях инициировать проекты сотрудничества в области военного потенциала.