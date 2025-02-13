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Таллиннский аэропорт хочет закупить для своего офиса переговорные кабины на 100 000 евро

Перевод: Павел Соболев
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Таллиннский аэропорт. Иллюстративное фото.
Таллиннский аэропорт. Иллюстративное фото. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

AS Tallinna Lennujaam желает приобрести звуконепроницаемые переговорные кабины для совершения звонков. По планам, их общая стоимость с установкой составит 100 000 евро, о чем говорится в документе в реестре госзакупок.

Согласно документу, аэропорт ждет предложений от компаний до 25 февраля. Это простая закупка. Термин «простая закупка» применяется к наименее масштабным сделкам в трехуровневой системе закупок; он применяется, если общая стоимость продукции и монтажа составляет от 30 000 до 150 000 евро.

Маргот Хинтс, руководитель аэропорта по маркетингу и коммуникациям, объяснила Postimees, что кабины предназначены для сотрудников аэропорта, чтобы обеспечить им спокойную и современную рабочую среду.

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