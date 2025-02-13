Таллиннский аэропорт хочет закупить для своего офиса переговорные кабины на 100 000 евро

Согласно документу, аэропорт ждет предложений от компаний до 25 февраля. Это простая закупка. Термин «простая закупка» применяется к наименее масштабным сделкам в трехуровневой системе закупок; он применяется, если общая стоимость продукции и монтажа составляет от 30 000 до 150 000 евро.