AS Tallinna Lennujaam желает приобрести звуконепроницаемые переговорные кабины для совершения звонков. По планам, их общая стоимость с установкой составит 100 000 евро, о чем говорится в документе в реестре госзакупок.
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Таллиннский аэропорт хочет закупить для своего офиса переговорные кабины на 100 000 евро
Согласно документу, аэропорт ждет предложений от компаний до 25 февраля. Это простая закупка. Термин «простая закупка» применяется к наименее масштабным сделкам в трехуровневой системе закупок; он применяется, если общая стоимость продукции и монтажа составляет от 30 000 до 150 000 евро.