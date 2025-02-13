По словам министра регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман, планируется провести несколько детальных анализов, чтобы найти способы снизить цены на продукты питания.
«Снижение ставки НДС было бы одной из возможных мер для удешевления продуктов. Наша цель - обеспечить население доступными и здоровыми местными продуктами», - заявила Хартман в четверг на правительственной пресс-конференции.
По словам министра, лишь три страны не установили пониженную ставку НДС на продукты. «Мы видим, что опыт у всех разный. Чтобы двигаться дальше, мы приняли решение провести детальный анализ совместно с представителями сектора и партнерами и представить результаты к концу марта - началу апреля, чтобы определить дальнейшие шаги», - сказала Хартман.
«Мы должны найти способ снизить цены на продукты питания», - добавила министр.