«Снижение ставки НДС было бы одной из возможных мер для удешевления продуктов. Наша цель - обеспечить население доступными и здоровыми местными продуктами», - заявила Хартман в четверг на правительственной пресс-конференции.

По словам министра, лишь три страны не установили пониженную ставку НДС на продукты. «Мы видим, что опыт у всех разный. Чтобы двигаться дальше, мы приняли решение провести детальный анализ совместно с представителями сектора и партнерами и представить результаты к концу марта - началу апреля, чтобы определить дальнейшие шаги», - сказала Хартман.