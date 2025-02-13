Сделка между Honda и Nissan развалилась. Японские автопроизводители прекратили переговоры о слиянии

Honda производит 3,7 млн автомобилей в год, 40% из которых уходят на рынок Северной Америки. На Японию приходится 18% продаж компании, на Китай - 20%.

Завод Nissan. Фото: Reuters

Nissan производит 3,1 млн автомобилей ежегодно, 38% которых также продаются в Северной Америке, 20% - в Китае и 14% - в Японии. В 2022 году компания была вторым крупнейшим автопроизводителем в Японии после Toyota (пока ее не опередила Honda).

Осенью прошлого года Nissan объявила о падении чистой прибыли на 94% в первом полугодии из-за сокращения продаж в Китае и США. А в ноябре компания заявила о планах реструктуризации, которые предусматривали сокращение 9000 рабочих мест и уменьшение производственных мощностей на 20%.

Honda также отчиталась о более низких, чем ожидалось, доходах из-за снижения продаж в Китае.

В декабре стало известно о начале переговоров с Honda об интеграции компаний.

Аналитики отмечали, что в первую очередь от этой сделки должен был выиграть Nissan. Объединение с Honda помогло бы ему остаться на плаву.

Как писала Financial Times, объединенный концерн смог бы вкладывать значительные средства в разработку электромобилей и программного обеспечения для машин с автопилотом - это области, в которых и Honda, и Nissan заметно отстают от мировых конкурентов.

Honda и Nissan ранее договорились о партнерстве в развитии технологий электрификации автомобилей и разработке программного обеспечения. Позже к сотрудничеству по этим направлениям присоединилась и компания Mitsubishi Motors.