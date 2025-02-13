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Сделка между Honda и Nissan развалилась. Японские автопроизводители прекратили переговоры о слиянии

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BBC
Слияние Nissan и Honda не состоялось.
Слияние Nissan и Honda не состоялось. Фото: Reuters

Японские автогиганты Honda и Nissan решили свернуть переговоры об объединении двух компаний и создании холдинга, который должен был стать третьим по величине автопроизводителем в мире, уступая лишь Toyota и Volkswagen.

Ранее компании намеревались создать холдинг, в котором у Honda должно было появиться большинство в совете директоров и право назначать генерального директора.

Идею слияния Honda и Nissan поддерживало правительство Японии - оно выступило с таким предложением еще в 2020 году. Власти страны полагали, что интеграция двух компаний поможет защитить японскую автомобильную промышленность и положительно скажется на конкурентоспособности японских производителей автомобилей.

Однако, как говорится в сообщении Nissan, Honda предложила изменить структуру холдинга, чтобы она стала материнской компанией, а Nissan - ее дочерним предприятием.

В ходе переговоров, о которых было объявлено в декабре, компании сочли целесообразным отказаться от интеграции.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что переговоры были свернуты из-за нежелания Nissan, находящегося в более сложном финансовом положении, становиться дочерней компанией в структуре холдинга. По данным агентства, Nissan сочла предложенные Honda условия неприемлемыми и решила их отклонить.

«Nissan, судя по всему, настаивал на своем независимом статусе и свободе принятия решений по поводу стратегии развития», - рассказал агентству Reuters аналитик Ёситака Исияма из Mizuho Securities. Такая свобода, по мнению Honda, не привела бы объединенную компанию к повышению прибыли, замечает эксперт.

Почему компании хотели слиться

Honda - второй по величине автопроизводитель Японии после Toyota - имеет рыночную капитализацию более 40 млрд долларов. На протяжении более 50 лет компания остается крупнейшим производителем мотоциклов в мире.

Honda производит 3,7 млн автомобилей в год, 40% из которых уходят на рынок Северной Америки. На Японию приходится 18% продаж компании, на Китай - 20%.

Завод Nissan.
Завод Nissan. Фото: Reuters

Nissan производит 3,1 млн автомобилей ежегодно, 38% которых также продаются в Северной Америке, 20% - в Китае и 14% - в Японии. В 2022 году компания была вторым крупнейшим автопроизводителем в Японии после Toyota (пока ее не опередила Honda).

Осенью прошлого года Nissan объявила о падении чистой прибыли на 94% в первом полугодии из-за сокращения продаж в Китае и США. А в ноябре компания заявила о планах реструктуризации, которые предусматривали сокращение 9000 рабочих мест и уменьшение производственных мощностей на 20%.

Honda также отчиталась о более низких, чем ожидалось, доходах из-за снижения продаж в Китае.

В декабре стало известно о начале переговоров с Honda об интеграции компаний.

Аналитики отмечали, что в первую очередь от этой сделки должен был выиграть Nissan. Объединение с Honda помогло бы ему остаться на плаву.

Как писала Financial Times, объединенный концерн смог бы вкладывать значительные средства в разработку электромобилей и программного обеспечения для машин с автопилотом - это области, в которых и Honda, и Nissan заметно отстают от мировых конкурентов.

Honda и Nissan ранее договорились о партнерстве в развитии технологий электрификации автомобилей и разработке программного обеспечения. Позже к сотрудничеству по этим направлениям присоединилась и компания Mitsubishi Motors.

Другой партнер для Nissan - тайваньская Foxconn?

Главную угрозу Nissan представляет именно китайский автопром - компании борются за долю рынка в странах Юго-Восточной Азии и Южной Америки.

В долгосрочной перспективе двум компаниям - и Honda, и Nissan  - придется искать других партнеров для того, чтобы не отстать в гонке технологий, говорит эксперт Ёситака Исияма из Mizuho Securities.

«Тот факт, что руководители Honda хотели объединиться с Nissan, говорит о необходимости тесного сотрудничества в направлениях R&D (исследование и разработка) на более глубоком уровне», - сказал агентству Reuters аналитик Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Сэйдзи Сугиура.

Позиции Nissan в данный момент объективно хуже, так как компания столкнулась с серьезными вызовами - финансовой нестабильностью и необходимостью догнать конкурентов в развитии новейших технологий, отмечает Тацуо Есида из Bloomberg Intelligence.

По словам Сугиуры, одним из вариантов для Nissan может стать сотрудничество с тайваньской компанией Foxconn, которая является одним из крупнейших производителей компьютерных комплектующих в мире.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Foxconn ведет переговоры о покупке у Renault его доли в Nissan (Renault и Nissan владеют 15% акций друг друга).

По данным СМИ, французский автопроизводитель Renault, крупнейший акционер Nissan, в принципе не возражает против сделки и будет изучать ее возможные последствия.

Сугиура также не исключает враждебного поглощения Nissan компанией Honda, если в последней решат, что им очень нужны технологии первой.

BBC
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