Японские автогиганты Honda и Nissan решили свернуть переговоры об объединении двух компаний и создании холдинга, который должен был стать третьим по величине автопроизводителем в мире, уступая лишь Toyota и Volkswagen.
Сделка между Honda и Nissan развалилась. Японские автопроизводители прекратили переговоры о слиянии
Ранее компании намеревались создать холдинг, в котором у Honda должно было появиться большинство в совете директоров и право назначать генерального директора.
Идею слияния Honda и Nissan поддерживало правительство Японии - оно выступило с таким предложением еще в 2020 году. Власти страны полагали, что интеграция двух компаний поможет защитить японскую автомобильную промышленность и положительно скажется на конкурентоспособности японских производителей автомобилей.
Однако, как говорится в сообщении Nissan, Honda предложила изменить структуру холдинга, чтобы она стала материнской компанией, а Nissan - ее дочерним предприятием.
В ходе переговоров, о которых было объявлено в декабре, компании сочли целесообразным отказаться от интеграции.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что переговоры были свернуты из-за нежелания Nissan, находящегося в более сложном финансовом положении, становиться дочерней компанией в структуре холдинга. По данным агентства, Nissan сочла предложенные Honda условия неприемлемыми и решила их отклонить.
«Nissan, судя по всему, настаивал на своем независимом статусе и свободе принятия решений по поводу стратегии развития», - рассказал агентству Reuters аналитик Ёситака Исияма из Mizuho Securities. Такая свобода, по мнению Honda, не привела бы объединенную компанию к повышению прибыли, замечает эксперт.
Почему компании хотели слиться
Honda - второй по величине автопроизводитель Японии после Toyota - имеет рыночную капитализацию более 40 млрд долларов. На протяжении более 50 лет компания остается крупнейшим производителем мотоциклов в мире.
Honda производит 3,7 млн автомобилей в год, 40% из которых уходят на рынок Северной Америки. На Японию приходится 18% продаж компании, на Китай - 20%.
Nissan производит 3,1 млн автомобилей ежегодно, 38% которых также продаются в Северной Америке, 20% - в Китае и 14% - в Японии. В 2022 году компания была вторым крупнейшим автопроизводителем в Японии после Toyota (пока ее не опередила Honda).
Осенью прошлого года Nissan объявила о падении чистой прибыли на 94% в первом полугодии из-за сокращения продаж в Китае и США. А в ноябре компания заявила о планах реструктуризации, которые предусматривали сокращение 9000 рабочих мест и уменьшение производственных мощностей на 20%.
Honda также отчиталась о более низких, чем ожидалось, доходах из-за снижения продаж в Китае.
В декабре стало известно о начале переговоров с Honda об интеграции компаний.
Аналитики отмечали, что в первую очередь от этой сделки должен был выиграть Nissan. Объединение с Honda помогло бы ему остаться на плаву.
Как писала Financial Times, объединенный концерн смог бы вкладывать значительные средства в разработку электромобилей и программного обеспечения для машин с автопилотом - это области, в которых и Honda, и Nissan заметно отстают от мировых конкурентов.
Honda и Nissan ранее договорились о партнерстве в развитии технологий электрификации автомобилей и разработке программного обеспечения. Позже к сотрудничеству по этим направлениям присоединилась и компания Mitsubishi Motors.
Другой партнер для Nissan - тайваньская Foxconn?
Главную угрозу Nissan представляет именно китайский автопром - компании борются за долю рынка в странах Юго-Восточной Азии и Южной Америки.
В долгосрочной перспективе двум компаниям - и Honda, и Nissan - придется искать других партнеров для того, чтобы не отстать в гонке технологий, говорит эксперт Ёситака Исияма из Mizuho Securities.
«Тот факт, что руководители Honda хотели объединиться с Nissan, говорит о необходимости тесного сотрудничества в направлениях R&D (исследование и разработка) на более глубоком уровне», - сказал агентству Reuters аналитик Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Сэйдзи Сугиура.
Позиции Nissan в данный момент объективно хуже, так как компания столкнулась с серьезными вызовами - финансовой нестабильностью и необходимостью догнать конкурентов в развитии новейших технологий, отмечает Тацуо Есида из Bloomberg Intelligence.
По словам Сугиуры, одним из вариантов для Nissan может стать сотрудничество с тайваньской компанией Foxconn, которая является одним из крупнейших производителей компьютерных комплектующих в мире.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Foxconn ведет переговоры о покупке у Renault его доли в Nissan (Renault и Nissan владеют 15% акций друг друга).
По данным СМИ, французский автопроизводитель Renault, крупнейший акционер Nissan, в принципе не возражает против сделки и будет изучать ее возможные последствия.
Сугиура также не исключает враждебного поглощения Nissan компанией Honda, если в последней решат, что им очень нужны технологии первой.