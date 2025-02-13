ЭЭРИК-НИЙЛЕС КРОСС Я уверен, что Европа победит и на этот раз!

Нас не услышали

25 февраля 1994 года Леннарт Мери выступил в Гамбурге со своей знаменитой речью, в которой сказал: «Запад и прежде всего Германия стоят перед судьбоносным выбором. Либо терпеть неоимперскую политику великой восточной державы, поддерживать ее финансово и даже извлекать из этого какую-то кратковременную выгоду - и это, уважаемые слушатели, будет крайне близорукая политика. Либо помочь идеям демократии, свободы, ответственности и мира взять верх на всем гигантском пространстве от Балтийского моря до Тихого океана; если добиться хочется именно этого, то демократическому Западу следует приложить решительные усилия, чтобы обеспечить стабильность и безопасность малых и средних государств, находящихся к востоку от немецкой границы. Я подразумеваю всю территорию Центральной Европы, которая, в моем представлении, простирается от эстонской Нарвы на Балтике до самого Адриатического моря. Сюда же относится и Украина. [...]

Если бросить все эти государства, включая Эстонию, на произвол судьбы и на милость Москвы, у которой в любой момент могут заново проснуться имперские аппетиты, цена, которую придется за это заплатить, будет неподъемной, даже если платить будет вся Европа».

Услышав эти слова, из зала гамбургской ратуши вышел невысокий мужчина в поношенном костюме и с силой захлопнул дверь. Это был председатель Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга Владимир Путин.