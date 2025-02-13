Ежегодное выступление министра иностранных дел стало традицией. Первую такую речь в январе 1994 года здесь произнес Юри Луйк. Я хорошо помню эту речь, потому что помогал ее писать, а в ночь перед выступлением, когда все было готово, весь текст исчез из компьютера. Эта ситуация немного напоминает нынешнюю внешнюю политику, причем не столько Эстонии, сколько Европы, пишет депутат Рийгикогу Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ).
ЭЭРИК-НИЙЛЕС КРОСС ⟩ Я уверен, что Европа победит и на этот раз!
В 1994 году мне пришлось заново переписать всю речь с чистого листа, но по сути она получилась настолько же удачной, с тем же смыслом и теми же акцентами. Наш курс тогда был совершенно ясен: вывод российских войск, интеграция Эстонии в Европу: в Европейский союз и НАТО. Для значительной части западного мира в тот момент эти цели казались практически безнадежными. Для нас же это был вопрос выживания, но в то же время казались естественными и вполне достижимыми.
В 1994 году мы ещё говорили о так называемом позитивном вовлечении России. Формально Советский Союз исчез, но мы осознавали, что, вероятно, начнется его идеологическая реставрация. Однако мы считали, что Эстония должна найти такой способ существования рядом с Россией, который позволил бы сохранить какие-то стабильные отношения с Москвой. При этом наша цель заключалась в том, чтобы со своей стороны сделать все возможное, чтобы агрессия со стороны России против Эстонии не повторилась.
1994 год был временем оптимизма во всем мире. Эстония стремительно проводила реформы, стараясь стать понятной для международного сообщества и занять свое место в Европе. В то же время Эстония впервые обратила внимание мира на процессы, происходившие в России: тогда еще при Ельцине. Несмотря на внешние демократические изменения, уже тогда становилось заметным усиление агрессивной империалистической политики, основанной на великодержавных амбициях.
Нас не услышали
25 февраля 1994 года Леннарт Мери выступил в Гамбурге со своей знаменитой речью, в которой сказал: «Запад и прежде всего Германия стоят перед судьбоносным выбором. Либо терпеть неоимперскую политику великой восточной державы, поддерживать ее финансово и даже извлекать из этого какую-то кратковременную выгоду - и это, уважаемые слушатели, будет крайне близорукая политика. Либо помочь идеям демократии, свободы, ответственности и мира взять верх на всем гигантском пространстве от Балтийского моря до Тихого океана; если добиться хочется именно этого, то демократическому Западу следует приложить решительные усилия, чтобы обеспечить стабильность и безопасность малых и средних государств, находящихся к востоку от немецкой границы. Я подразумеваю всю территорию Центральной Европы, которая, в моем представлении, простирается от эстонской Нарвы на Балтике до самого Адриатического моря. Сюда же относится и Украина. [...]
Если бросить все эти государства, включая Эстонию, на произвол судьбы и на милость Москвы, у которой в любой момент могут заново проснуться имперские аппетиты, цена, которую придется за это заплатить, будет неподъемной, даже если платить будет вся Европа».
Услышав эти слова, из зала гамбургской ратуши вышел невысокий мужчина в поношенном костюме и с силой захлопнул дверь. Это был председатель Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга Владимир Путин.
Теперь, в 2025 году, мы находимся в ситуации, когда предсказание Леннарта Мери сбылось дважды. На протяжении 27 лет Эстония и другие страны, похожие на нас, пытались создать зону безопасности от Нарвы через Украину до Адриатического моря: именно этого на протяжении последних 500 лет стремились добиться соседние с Россией народы ради своей безопасности. Так называемый старый Запад слишком долго делал вид, будто Россия движется в сторону правового государства и демократии, пусть и с некоторыми отклонениями.
Эти иллюзии развеялись в феврале 2022 года. Однако стоит признать, что, хотя реакция Запада на агрессию России против Украины была правильной с точки зрения риторики, - впервые Европа оказалась единой в оценке угрозы и в правовой оценке российской агрессивной политики - на практике действий оказалось недостаточно. Запад не смог действовать с достаточной скоростью, решимостью и ясностью. Военная помощь предоставляется в недостаточном объеме, оборонная промышленность не запущена в полной мере, а единство Европы периодически подрывается то одной, то другой страной по внутриполитическим причинам.
Наши слова сегодня имеют больший вес, чем когда-либо прежде
В 1994 году Эстония только начинала доказывать, что ее место в Европе. Теперь этот путь пройден: бывший премьер-министр Эстонии руководит внешней политикой ЕС. Сегодня наш голос имеет больше веса, чем когда-либо. Но мы склонны об этом забывать.
В 1994 году в Эстонии еще находились российские войска, и не было уверенности, что они действительно уйдут. Эстония стремилась вступить в НАТО и Европейский союз, но на Западе считали, что это невозможно. Многие вообще сомневались, что Эстония сможет остаться независимой.
Сейчас ситуация во многом изменилась в противоположную сторону. Мир уверен, что Эстония как член НАТО и ЕС надежно защищена, а вот мы сами порой проявляем излишнюю неуверенность.
Это действительно так. Именно сейчас, когда наш голос имеет наибольший вес, кажется, что в мире в целом значение слов уменьшается, уступая место силе.
Министр иностранных дел сказал, что мы вернулись в 1930-е годы. История никогда не повторяется буквально, но она воспроизводит схожие модели. Возможно, мы откатились даже в XIX век.
Сегодня главный вопрос: куда движется и чего хочет США. Это важно для Эстонии, Европы, всего мира, а также для Путина и Си Цзиньпина.
Похоже, что президент Трамп и его команда выбрали в международной политике не путь восстановления старого мирового порядка, а наоборот: Америка Трампа решила довести до конца то, что начали Путин и Си Цзиньпин. Речь идет о демонтаже старого мирового порядка, сложившегося после Второй мировой войны, и создании нового: не по сценарию Путина, а на условиях США.
Для дипломатов, которые привыкли к стабильной политике и ведению переговоров в комфортных условиях, нынешняя ситуация может казаться особенно опасной. Но в любом кризисе важно видеть не только угрозы, но и новые возможности. Побеждает тот, кто сохраняет хладнокровие.
Я считаю, что, несмотря ни на что, Эстония хорошо подготовлена к новой нестабильной эпохе. Мы находимся в уникальной исторической позиции, которая позволяет нам влиять на формирование нового мирового порядка.
США отстаивают свои интересы в западном мире, делая это непривычным и пугающим способом. Но бояться этого или впадать в панику нет никакого смысла. У Европы есть редкая возможность наконец четко определить и защитить свои интересы. Эстония может в этом помочь.
Пример: США недавно заморозили весь бюджет своих глобальных программ помощи. В настоящее время через USAID не выделяются средства ни на вакцины, ни на лагеря беженцев, ни на поддержку демократических движений.
Мой близкий друг пожаловался, что «Радио Свободная Европа» может закрыться. Возможно, именно в этом и заключается суть послания Трампа Европе. Задумайтесь: почему США должны финансировать «Радио Свобода»? Кто защищает и продвигает европейские ценности? Может, Европе пора самой за это платить?
Мы много говорили о защите и значимости так называемого миропорядка, основанного на нормах. Сейчас мы находимся в ситуации, когда этого порядка в прежнем виде больше нет.
И дело не в том, что его разрушил Трамп. Его разрушили Путин и Си Цзиньпин, а Запад слишком долго позволял этому происходить, выбирая политику умиротворения, закрывая глаза на очевидное и действуя нерешительно.
Главной ошибкой Запада за последние три года было притворяться, что старый мировой порядок можно спасти. Теперь уже слишком поздно пытаться склеить его в прежнем виде. Нормы, установленные в 1945 году, больше не работают. Да и тогда они во многом основывались на иллюзиях.
Сила команды Трампа, помимо прочего, заключается в том, что она признает эту реальность и намерена решительно взять в свои руки формирование нового мирового порядка. Детали этого процесса могут нам не нравиться, но лучше, чтобы созданием нового мирового порядка руководили США, а не действовали из-за кулис, как раньше.
В нынешнем большом сдвиге прежде всего определяются границы свободного и не свободного мира. Эстония за 30 лет сделала все возможное и даже больше, чтобы принадлежать и оставаться частью свободного мира. Сейчас наша задача - поддерживать и укреплять единство Европы и Северной Америки.
То, на каких принципах будет строиться новый мировой порядок, зависит от нас. Конечно, не только от нас, но в большей степени, чем мы привыкли думать. Ясность мысли, реалистичная оценка ситуации, избегание культурных войн - вот наша позиция. Наш подход должен быть следующим: сохранять спокойствие, вооружаться, разъяснять и строить. Не поддаваться панике и поддерживать порядок в своем доме. На этот раз мы не зрители, а активные участники.
Мы должны поддерживать своих союзников - Украину, Грузию, Молдову, Беларусь - и готовиться к следующему распаду российской империи, чтобы избежать тех ошибок, которые были допущены после распада Советского Союза.
Я уверен, что Европа победит и на этот раз.