Таинственный лесоруб вернулся: на холме в Вильянди было срублено очередное дерево

Таинственный лесоруб уже орудовал в этом районе поздней осенью 2022 и 2023 годов. Тогда пытались найти его следы и спрашивали местных жителей, не видел ли кто-нибудь что-то подозрительное, но виновника так и не нашли. Теперь, после очередной вырубки, небольшая рощица, которая еще три-четыре года назад росла на склоне, исчезла полностью.