После перерыва менее чем в полтора года неуловимый лесоруб, который срубил пять деревьев на склоне холма Хунтаугу вернулся. На этой неделе службы благоустройства Вильянди обнаружили на крутом склоне еще одно срубленное дерево.
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Таинственный лесоруб вернулся: на холме в Вильянди было срублено очередное дерево
Таинственный лесоруб уже орудовал в этом районе поздней осенью 2022 и 2023 годов. Тогда пытались найти его следы и спрашивали местных жителей, не видел ли кто-нибудь что-то подозрительное, но виновника так и не нашли. Теперь, после очередной вырубки, небольшая рощица, которая еще три-четыре года назад росла на склоне, исчезла полностью.