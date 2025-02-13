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Таинственный лесоруб вернулся: на холме в Вильянди было срублено очередное дерево

Перевод: Каролина Вертяева
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Таинственный лесоруб незаконно срубил еще одно дерево на холме Хунтаугу.
Таинственный лесоруб незаконно срубил еще одно дерево на холме Хунтаугу. Фото: Elmo Riig

После перерыва менее чем в полтора года неуловимый лесоруб, который срубил пять деревьев на склоне холма Хунтаугу вернулся. На этой неделе службы благоустройства Вильянди обнаружили на крутом склоне еще одно срубленное дерево.

Таинственный лесоруб уже орудовал в этом районе поздней осенью 2022 и 2023 годов. Тогда пытались найти его следы и спрашивали местных жителей, не видел ли кто-нибудь что-то подозрительное, но виновника так и не нашли. Теперь, после очередной вырубки, небольшая рощица, которая еще три-четыре года назад росла на склоне, исчезла полностью.

Городская управа Вильянди все еще пытается найти любую зацепку, которая поможет найти неуловимого лесоруба. Если кто-то на этой неделе видел или слышал, как на холме Хунтаугу работала бензопила, мэрия просит сообщить об этом по электронной почте специалисту по озеленению: age.alas@viljandi.ee.

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