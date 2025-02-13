У площади перед Эстонской военной академией появилось официальное название

С инициативой увековечения памяти героя Освободительной войны генерала Эрнста Пыддера в городском пространстве Тарту выступили Кайтселийт и несколько жителей Тарту.

В 1936-1940 и 1941-1944 годах нынешняя улица Пеплери носила название улицы генерала Пыддера, поэтому при названии площади было решено использовать форму названия Kindral Põdra plats.

Генерал-майор Эрнст-Йоханнес Пыддер (1879-1932) - легендарный эстонский офицер, под командованием которого эстонские войска разгромили Ландесвер в Освободительной войне. Он также принимал участие в подавлении попытки государственного переворота 1 декабря 1924 года.