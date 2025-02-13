В прошлом году во всех странах Балтии выросло число банкротств и санаций, говорится в обзоре рынка, подготовленном адвокатским бюро COBALT. В Эстонии был установлен рекорд: в 2024 году санационный процесс был начат для 28 предприятий.
Для подписчиков
В Эстонии выросло число банкротств, количество санаций побило рекорд
Согласно обзору, число банкротств во всех трех странах по сравнению с 2023 годом выросло примерно на 15 процентов. Как и в Эстонии, в Литве сильнее всего пострадал строительный сектор. В Литве на рост числа банкротств повлияли политические решения – повышение минимальной зарплаты и приостановка льготной 9-процентной ставки НСО для предприятий общественного питания. В Латвии наиболее заметным стал процесс банкротства Baltic International Bank, тогда как в Эстонии внимание привлекла авиакомпания Nordica и ее дочерняя компания Xfly, которые стали постоянно неплатежеспособными.