Съели 300-килограммовую корову Волки нападают на все более крупный скот

Соа разводит мясной скот в волости Пыхья-Сакала, где в нескольких стадах обычно содержится 600–700 животных. Большинство из них обитает в Соомаа, где охота на волков запрещена даже в сезон. Волки начали нападать на его скот еще прошлым летом, и теперь около 70 голов пало жертвой хищников.