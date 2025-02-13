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Съели 300-килограммовую корову Волки нападают на все более крупный скот

Перевод: Каролина Вертяева
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Волки почти ничего не оставили от 300-килограммовой молодой коровы.
Волки почти ничего не оставили от 300-килограммовой молодой коровы. Фото: Erakogu

«Волки уже задрали маленьких телят, а теперь они добрались и до молодой коровы весом 300 килограммов, которую за одну ночь полностью съели», - рассказал предприниматель Тийт Соа, признавшись, что из-за постоянных нападений хищников всерьез задумывается о закрытии своего бизнеса по разведению крупного рогатого скота.

Соа разводит мясной скот в волости Пыхья-Сакала, где в нескольких стадах обычно содержится 600–700 животных. Большинство из них обитает в Соомаа, где охота на волков запрещена даже в сезон. Волки начали нападать на его скот еще прошлым летом, и теперь около 70 голов пало жертвой хищников.

«Стадо, конечно, учится защищаться и может противостоять одному-двум волкам. Но, судя по следам, в этом районе уже обосновалась стая примерно из десяти волков», - рассказал Соа.

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