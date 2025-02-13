«Волки уже задрали маленьких телят, а теперь они добрались и до молодой коровы весом 300 килограммов, которую за одну ночь полностью съели», - рассказал предприниматель Тийт Соа, признавшись, что из-за постоянных нападений хищников всерьез задумывается о закрытии своего бизнеса по разведению крупного рогатого скота.
Для подписчиков
Съели 300-килограммовую корову ⟩ Волки нападают на все более крупный скот
Соа разводит мясной скот в волости Пыхья-Сакала, где в нескольких стадах обычно содержится 600–700 животных. Большинство из них обитает в Соомаа, где охота на волков запрещена даже в сезон. Волки начали нападать на его скот еще прошлым летом, и теперь около 70 голов пало жертвой хищников.