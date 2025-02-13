В Катаре посредники пытаются спасти соглашение о прекращении огня в Газе, оказавшееся под угрозой срыва. ХАМАС объявил о готовности все же освободить заложников в субботу, несмотря на ранние обещания этого не делать.
ХАМАС обещает отпустить трех заложников в субботу. Спасет ли это перемирие в Газе?
ХАМАС в понедельник обвинил Израиль в неисполнении условий соглашения и отложил дальнейшие освобождения заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил, что боевые действия в Газе начнутся с новой силой, если ХАМАС не вернет заложников в эту субботу.
Посредники в Катаре в четверг выражают осторожный оптимизм и говорят, что не все потеряно. Израильская сторона ход переговоров пока не прокомментировала, но заявила, что требует освобождения троих живых заложников в субботу, как оговорено в условиях соглашения.
Одной из главных причин решения группировки отложить освобождение заложников на эти выходные стал отказ Израиля пропустить на территорию анклава достаточное количество передвижных домов, топлива и средств восстановления.
Это препятствие, по всей видимости, удалось обойти.
«Есть прогресс», - сказал один из участников переговоров агентству AFP, добавив, что посредники добились от Израиля «обещания… ввести в действие гуманитарный протокол, начиная с сегодняшнего утра». По его словам, в Газу начнут поступать «сборные блоки, палатки, топливо, тяжелая техника, медикаменты, материалы для ремонта больниц и все, что связано с гуманитарным протоколом».
«ХАМАС подтвердил египетским чиновникам свою готовность… провести шестой обмен заключенными в срок, в субботу, как только Израиль выполнит свои обязательства», - сказал другой чиновник.
В четверг ХАМАС распространил заявление, в котором, в частности, говорится, что переговоры прошли «позитивно» и что посредники договорились работать над «устранением препятствий и ликвидацией пробелов».
«Соответственно, ХАМАС подтверждает свою приверженность выполнению подписанного соглашения, включая обмен заключенными в соответствии с указанными сроками», - говорится в заявлении группировки.
Телеканал Al Jazeera также сообщил, что переговоры прошли успешно, и что в четверг в Газу будут допущены передвижные дома и тяжелая техника. Однако израильские СМИ со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля назвали сообщение «фальшивой новостью» и заявили, что оно «не имеет под собой никаких оснований».
Позднее представитель израильского правительства разъяснил это опровержение, написав в соцсети X: «В сектор Газа не ввозятся караваны или тяжелая техника, и это не согласовывается».
Хрупкое перемирие в последние дни оказалось под угрозой срыва. Масла в огонь подлил и президент США Дональд Трамп, предупредивший, что в секторе «разверзнется ад», если ХАМАС не освободит всех заложников, удерживаемых в Газе, к субботе.
Затем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его военные возобновят «интенсивные боевые действия» в Газе, если ХАМАС не вернет заложников к полудню субботы, не уточнив, имеет ли он в виду всех пленников.
ХАМАС настаивает на том, что он по-прежнему «привержен прекращению огня», и заявил, что его главный переговорщик Халиль аль-Хайя находится в Каире в среду для проведения встреч и наблюдения за «выполнением соглашения о прекращении огня».
Египетское государственное издание Al-Qahera News со ссылкой на египетского чиновника сообщило, что посредники в Каире и Дохе «активизируют свои дипломатические усилия в попытке спасти соглашение о прекращении огня в Газе».
Тем временем лидер йеменских хуситов Абдул Малик аль-Хути заявил в четверг, что в случае нападения США и Израиля на сектор Газа они немедленно приступят к военным действиям. Хуситы начали атаковать Израиль и международные суда вскоре после начала войны в Газе в октябре 2023 года, заявив, что действуют в знак солидарности с ХАМАС и палестинцами.
Они неоднократно запускали в сторону Израиля дроны и ракеты, некоторым из которых удавалось преодолеть израильскую систему ПВО. В ответ израильские ВВС не раз бомбили контролируемые хуситами объекты в Йемене.
Пункты соглашения
Соглашение между Израилем и ХАМАС предполагает три этапа, договоренности по первому из них были достигнуты в Катаре при участии посредников после многих месяцев переговоров.
Он предполагает прекращение огня сроком на 42 дня, в течение которых:
- ХАМАС возвращает 33 израильских заложника. Эта группа в соглашении называется гуманитарной: дети, женщины, пожилые люди и те, кто испытывает проблемы со здоровьем.
- Израиль отпускает около 1900 палестинских заключенных.
- ЦАХАЛ выходит из населенных районов сектора Газа, но остается в приграничных районах сектора, включая Филадельфийский коридор на юге. При этом израильские войска должны покинуть коридор Нецарим - милитаризованную зону, разделяющую сектор на север и юг.
- Перемещенные палестинцы начинают возвращаться в свои районы.
- В Газу начинает поступать гуманитарная помощь - сотни фур в день.
При условии, что первый этап пройдет гладко, на 16-й день после его вступления в силу стороны должны приступить к согласованию второго этапа, предполагающего:
- Полное прекращение огня.
- Возвращение оставшихся израильских заложников - гражданских мужчин и военнослужащих - в обмен на палестинских заключенных.
- Израильские войска полностью выходят с территории сектора Газа.
На третьем этапе:
- Израиль получает тела убитых заложников.
- Международные доноры приступают к восстановлению сектора Газа.
«Мы устали от войны»
Последний раунд обмена заложников на палестинских заключенных вызвал в Израиле гневную реакцию: освобожденные израильтяне едва передвигали ноги от истощения, а боевики ХАМАС устроили из этого пропагандистскую акцию.
Израильское обещание возобновить военные операции в Газе, если группировка «не вернет наших заложников к субботе», вызвав обоснованную тревогу у людей по обе стороны конфликта, которой они поделились с Би-би-си.
Житель Хан-Юниса, второго по величине города Газы, 21-летний Имад Кудайх говорит, что в городе царят «напряжение и страх». «Никто не хочет, чтобы война вернулась», - сказал он.
Переселенец из восточной части Газы Салман Махмуд Абед «уповает на Бога», что режим прекращения огня будет продолжаться. «Нам пришлось бежать, и мы остались без крова, - сказал он Би-би-си. - Мы потеряли детей, дома и скоро потеряем и рассудок. Нет ни нормальной жизни, ни нормальной еды, ни какой-либо психологической помощи. Мы просим ХАМАС и Израиль не возобновлять войну, потому что мы устали от нее».
Али Исмаил Ройшид - еще один палестинец, которому несколько раз пришлось покинуть свой дом, в последний раз - в лагере беженцев Джабалия, - сказал Би-би-си: «Хватит трагедии, хватит фарса. Мы хотим, чтобы они попытались соблюсти условия, придерживались режима прекращения огня и прекратили войну».
Тем временем в Израиле Лирон Берман, чьи 27-летние братья-близнецы Гали и Зив находятся в заложниках, только что узнал, что они живы. «Мои братья живы. Мы будем бороться за их освобождение», - сказал он Би-би-си.
Вики Коэн, чей сын Нимрод был взят в заложники ХАМАС 7 октября 2023 года, говорит: «Это вопрос жизни и смерти. Они могут оказаться в опасности в любую минуту».
Ее опасения поддержал Дуди Залманович, еще один родственник одного из заложников, все еще удерживаемых ХАМАС: «Мы в ужасе от вестей, что сделка может быть сорвана».
Его 22-летнего племянника Омера Шем Това должны были освободить на первом этапе прекращения огня, поскольку у него проблемы со здоровьем. Но он по-прежнему остается в руках боевиков.