ХАМАС обещает отпустить трех заложников в субботу. Спасет ли это перемирие в Газе?

«Соответственно, ХАМАС подтверждает свою приверженность выполнению подписанного соглашения, включая обмен заключенными в соответствии с указанными сроками», - говорится в заявлении группировки.

Телеканал Al Jazeera также сообщил, что переговоры прошли успешно, и что в четверг в Газу будут допущены передвижные дома и тяжелая техника. Однако израильские СМИ со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля назвали сообщение «фальшивой новостью» и заявили, что оно «не имеет под собой никаких оснований».

Позднее представитель израильского правительства разъяснил это опровержение, написав в соцсети X: «В сектор Газа не ввозятся караваны или тяжелая техника, и это не согласовывается».

Грузовики на фоне развалин. Фото: Reuters

Хрупкое перемирие в последние дни оказалось под угрозой срыва. Масла в огонь подлил и президент США Дональд Трамп, предупредивший, что в секторе «разверзнется ад», если ХАМАС не освободит всех заложников, удерживаемых в Газе, к субботе.

Затем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его военные возобновят «интенсивные боевые действия» в Газе, если ХАМАС не вернет заложников к полудню субботы, не уточнив, имеет ли он в виду всех пленников.

ХАМАС настаивает на том, что он по-прежнему «привержен прекращению огня», и заявил, что его главный переговорщик Халиль аль-Хайя находится в Каире в среду для проведения встреч и наблюдения за «выполнением соглашения о прекращении огня».