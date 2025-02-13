Галерея Король Нидерландов посетил авиабазу Эмари

Самолет с королем приземлился на авиабазе Эмари под сопровождением истребителей F-35 Королевских ВВС Нидерландов, участвующих в миссии.

Нидерландские военные взяли на себя выполнение миссии воздушной полиции на базе Эмари в конце прошлого года.

Посол Эстонии в Нидерландах Пауль Теэсалу, встречавший короля в Эмари, подчеркнул, что участие Нидерландов в миссии усиливает безопасность как в регионе, так и во всем Североатлантическом альянсе.

«Чем сложнее обстановка в сфере безопасности, тем важнее присутствие союзников в нашем регионе. Участие Нидерландов в защите воздушного пространства Эстонии подтверждает не только крепкие отношения между нашими странами, но и общее понимание союзниками важности коллективной обороны», - заявил Теэсалу.