С пятницы пограничная служба разрешает выходить пешком на лед озер Лямми, Псковского, Пабра и некоторых участков Чудского озера.
С пятницы разрешено выходить на лед некоторых приграничных водоемов
При выходе на лед Чудского озера необходимо помнить, что это разрешено только на участке между деревнями Алайыэ и Кодавере. Запрещено находиться на льду Чудского озера в районе между деревней Алайыэ и устьем реки Нарва, а также южнее деревни Кодавере.
В целях безопасности запрещено выходить на лед Нарвского водохранилища, реки Нарва, озер Ванику, Крийва и Паттина.
Более подробную информацию о состоянии льда можно найти на сайте Департамента полиции и погранохраны.