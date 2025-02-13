С пятницы разрешено выходить на лед некоторых приграничных водоемов

При выходе на лед Чудского озера необходимо помнить, что это разрешено только на участке между деревнями Алайыэ и Кодавере. Запрещено находиться на льду Чудского озера в районе между деревней Алайыэ и устьем реки Нарва, а также южнее деревни Кодавере.