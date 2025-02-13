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С пятницы разрешено выходить на лед некоторых приграничных водоемов

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В настоящее время действует запрет на выход на лед на внутренних водоемах. Безопасная толщина льда начинается с десяти сантиметров, и для ее образования температура должна быть ниже нуля как минимум неделю.
В настоящее время действует запрет на выход на лед на внутренних водоемах. Безопасная толщина льда начинается с десяти сантиметров, и для ее образования температура должна быть ниже нуля как минимум неделю. Фото: Margus Ansu

С пятницы пограничная служба разрешает выходить пешком на лед озер Лямми, Псковского, Пабра и некоторых участков Чудского озера.

При выходе на лед Чудского озера необходимо помнить, что это разрешено только на участке между деревнями Алайыэ и Кодавере. Запрещено находиться на льду Чудского озера в районе между деревней Алайыэ и устьем реки Нарва, а также южнее деревни Кодавере.

В целях безопасности запрещено выходить на лед Нарвского водохранилища, реки Нарва, озер Ванику, Крийва и Паттина.

Более подробную информацию о состоянии льда можно найти на сайте Департамента полиции и погранохраны.

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