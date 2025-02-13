Проводы Тоомаса Лейуса в последний путь назначены на 15 февраля

Прощание с Лейусом состоится в субботу, 15 февраля, в 13.00 в таллиннской церкви Каарли. Теннисный союз сообщил, что цветы и венки просят не приносить.

После прощания в 14.30 в отеле Radisson Collection состоится мемориальное меропряитие, на котором собравшиеся вспомнят ушедшую легенду тенниса.

«Если эстонские шахматы равнялись Паулю Кересу, то теннис равнялся Тоомасу Лейусу».

Таки слова произнес о Лейусе бывший тренер Харри Неппи через несколько дней после смерти Лейуса (28.08.1941–07.02.2025). Неппи добавил коротко, но метко: «Генильный теннисист!»

Лейус начал заниматься теннисом в 1951 году в Таллинне под руководством Эвальда Креэ. Он выиграл юношеский турнир Уимблдона в 1959 году, когда ему было всего 17 лет, а шесть лет спустя дошел до четвертьфинала мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции.

В 1971 году Лейус играл в финале микста на Открытом чемпионате Франции по теннису в паре с Винни Шоу из Великобритании, но французская пара Франсуаза Дюрр - Жан-Клод Барклай выиграла тот матч со счетом 6:2, 6:4.

В 1970 и 1971 годах Лейус завоевал бронзу чемпионата Европы, а в 1970 году - серебро в мужском парном разряде. В 1970 году он также стал чемпионом мира среди студентов в смешанном парном разряде.

Лейус заработал 30 медалей чемпионатов СССР, 10 из которых были золотые. 23 раза он становился чемпионом Эстонской ССР, трижды удостаивался звания лучшего спортсмена года Эстонской ССР.

После окончания спортивной карьеры Лейус работал тренером и теннисным комментатором на телевидении. В 2020 году он стал членом Зала спортивной славы Эстонии.