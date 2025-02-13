Во второй половине четверга, 13 февраля, поверхность шоссе в Харьюмаа и на западе страны мокрая, на востоке и юге страны шоссе покрыты снегом или смесью снега с реагентом.
В четверг вечером и в ночь на пятницу на дорогах будет скользко из-за снега и мокрого снега
На востоке и юге страны идет снег или мокрый снег, в остальных регионах осадки реже, но местами возможны ледяные дожди, на дорогах возможен лед. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, температура на поверхности дорог 0-3 градуса мороза.
По прогнозу, вечером и ночью по многим регионам пройдут снегопады и мокрый снег, поземка, дороги покроются льдом и будут скользкими. Температура воздуха вечером 1-7, ночью 2-8 градусов мороза.