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В ЕС начали разрабатывать собственный искусственный интеллект

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Европейское будущее ИИ обсудили на саммите в Париже.
Европейское будущее ИИ обсудили на саммите в Париже. Фото: ABACA/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Европейские компании и исследовательские учреждения в сфере ИИ начали разрабатывать собственный генеративный искусственный интеллект (ИИ), чтобы Европа стала лидером в этой области, не завися ни от GPT, ни от DeepSeek. Rus.Postimees узнал, какое отношение к проекту имеет Эстония, и может ли появиться «эстонский GPT».

Генеративный искусственный интеллект может создавать новый контент и идеи, включая разговоры, истории, изображения, видео и музыку. Работа ведется в рамках проекта OpenEuroLLM, это разработка языковых моделей следующего поколения с открытым исходным кодом.

Консорциум из 20 ведущих европейских исследовательских институтов, компаний и центров EuroHPC, координируемый главным образом учеными из Чехии и Финляндии, планирует создать семейство мощных, многоязычных базовых языковых моделей для коммерческих, промышленных и государственных сервисов.

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