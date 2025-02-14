Европейские компании и исследовательские учреждения в сфере ИИ начали разрабатывать собственный генеративный искусственный интеллект (ИИ), чтобы Европа стала лидером в этой области, не завися ни от GPT, ни от DeepSeek. Rus.Postimees узнал, какое отношение к проекту имеет Эстония, и может ли появиться «эстонский GPT».
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В ЕС начали разрабатывать собственный искусственный интеллект
Генеративный искусственный интеллект может создавать новый контент и идеи, включая разговоры, истории, изображения, видео и музыку. Работа ведется в рамках проекта OpenEuroLLM, это разработка языковых моделей следующего поколения с открытым исходным кодом.