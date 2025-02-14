В ЕС начали разрабатывать собственный искусственный интеллект

Европейские компании и исследовательские учреждения в сфере ИИ начали разрабатывать собственный генеративный искусственный интеллект (ИИ), чтобы Европа стала лидером в этой области, не завися ни от GPT, ни от DeepSeek. Rus.Postimees узнал, какое отношение к проекту имеет Эстония, и может ли появиться «эстонский GPT».