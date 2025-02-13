Литовский спорт понес невосполнимую утрату

Портал 15min сообщил, что в последнее время у Амбразене были проблемы со здоровьем. «С глубокой печалью сообщаем, что скончалась бывшая рекордсменка мира и многократная рекордсменка Литвы Анна Амбразене, - говорится в сообщении Литовского союза легкой атлетики. - Глубокие соболезнования ее семье, друзьям и коллегам».

Литовская легкоатлетка в течение года удерживала мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами. В июне 1983 года в Москве она преодолела дистанцию ​​за 54,02 секунды. Год и 11 дней спустя россиянка Маргарита Пономарева показала время 53,98 и установила новый мировой рекорд.

Амбразене 20 раз становилась чемпионкой Литвы. В 1983 году она завоевала серебро на чемпионате мира и в том же году был выбрана лучшей спортсменкой Литвы. Почти 20 лет она работала учителем физкультуры в Литве. С 2006 по 2009 год Амбразене была генеральным директором компании Vision Euronord. С 2014 года она была тренером в легкоатлетическом клубе «Косма».