Вчера президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале мирных переговоров по Украине. По мнению министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна («Ээсти 200»), американцы понимают, что достичь быстрого мира можно только при соблюдении справедливости для Украины, однако у Путина такого намерения нет.
«Эмоций нет. Разговор состоялся без координации, напрямую от Трампа Путину. Признаки этого были и раньше: спецпредставитель США ездил в Москву, сам Трамп заявлял, что собирается позвонить. Но дело не в самом звонке, а в том, о чем шла речь», - сказал Цахкна в комментарии Postimees.
Эстония придерживается позиции, что Путина необходимо поставить в более слабое положение. Однако сам Путин не отказался от своих целей - речь идет не только о захвате украинских территорий, но и о полном уничтожении Украины, а также создании буферной зоны между НАТО и Россией на территориях Балтийских стран, Польши, Финляндии и Швеции.
«После разговора с Трампом Путин через своего пресс-секретаря Пескова озвучил свою позицию - он намерен устранить "первопричины" конфликта. То есть речь идет не только об Украине, а о гораздо более широких вопросах. Этот разговор не укрепил позиции Украины и Запада, а наоборот, акцент сместился на то, чего не будет сделано. В частности, обсуждался вопрос территориальной целостности - а Эстония никогда не признает насильственный отъем украинских территорий. Что касается членства в НАТО, мы продолжаем считать его наилучшей гарантией безопасности. При этом вопросы гарантий безопасности до вступления Украины в альянс должны решаться совместно с европейскими союзниками и самой Украиной - такие переговоры невозможно вести без участия Европы и Украины», - подчеркнул Цахкна.
По его словам, вчера он до поздней ночи обсуждал с европейскими союзниками координацию общей позиции. В Париже страны, входящие в формат Weimar+, приняли совместное заявление, а представители стран Северной Европы и Балтии встретятся завтра в Мюнхене. Сегодня Цахкна также говорил с министром иностранных дел Украины, обсудив продолжение военной помощи и введение новых санкций, включая 16-й пакет ограничительных мер, который вскоре должен быть принят.
Как отреагировал на ситуацию глава МИД Украины? По словам Цахкна, тот выразил благодарность и подчеркнул, что без Украины невозможно принимать решения, касающиеся ее будущего - то же самое касается и Европы.
«Это лишь начало. Пока не ведутся никакие реальные переговоры. Но, скорее всего, для Украины это тоже оказалось неожиданностью», - добавил министр.
На прошлой неделе Цахкна посетил США, где встретился со специальным представителем Украины Китом Келлогом и госсекретарем Марко Рубио. По его словам, Вашингтон понимает, что если стремиться к быстрому миру, он должен быть справедливым.
«Но у Путина нет никакого желания этого мира», - подытожил Цахкна.