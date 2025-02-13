«Эмоций нет. Разговор состоялся без координации, напрямую от Трампа Путину. Признаки этого были и раньше: спецпредставитель США ездил в Москву, сам Трамп заявлял, что собирается позвонить. Но дело не в самом звонке, а в том, о чем шла речь», - сказал Цахкна в комментарии Postimees.

Эстония придерживается позиции, что Путина необходимо поставить в более слабое положение. Однако сам Путин не отказался от своих целей - речь идет не только о захвате украинских территорий, но и о полном уничтожении Украины, а также создании буферной зоны между НАТО и Россией на территориях Балтийских стран, Польши, Финляндии и Швеции.