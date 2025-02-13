План Трампа по Украине обойдется Европе в три триллиона долларов

По подсчетам Bloomberg, если финансировать эти расходы за счет займов, то потребность в них пяти крупнейших европейских членов НАТО в ближайшее десятилетие составят еще 2,7 трлн долларов.

Три сценария завершения войны

Кроме того, аналитики описали три возможных сценария окончания войны. Наиболее вероятный - базовый сценарий, при котором аннексированные РФ территории Украины в обозримом будущем останутся под фактическим контролем России. При этом, возможно, Киев получит какие-то гарантии безопасности, а переговоры будут сосредоточены на том, насколько эти гарантии будут сильны. Если европейцы смогут установить хорошие контакты с Белым домом, они попытаются убедить Трампа сохранить американскую поддержку Украины, пока страны ЕС наращивают собственные возможности в этом направлении.

Идеальным для Украины сценарием стали бы обязательства США и Европы вмешаться в случае нарушения Россией условий мирного соглашения. Но риск прямого конфликта с РФ вызывает опасения даже у некоторых самых ярых сторонников Украины, поэтому вместо этого партнеры Киева могут пообещать увеличение военной помощи и усиление санкций против РФ, а также помощи в укреплении украинской оборонной промышленности и реформе ВСУ. Такой сценарий включает возможное вступление Украины в ЕС в течение 10 лет.

Эксперты также описывают худший сценарий, который они называют «кошмарным» для Киева. «Трамп может потерять интерес к будущему Украины до того, как будет достигнуто какое-либо урегулирование, прекратив военную и финансовую помощь и оставив европейцев одних с этой проблемой», - отмечает Bloomberg.

Первый разговор Трампа с Путиным

12 февраля состоялся первый подтвержденный телефонный разговор между президентами США и России. Его важной темой стала возможность завершения войны в Украине. После общения с Владимиром Путиным Трамп созвонился также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже, выступая перед журналистами в Белом доме, Дональд Трамп анонсировал личную встречу с Путиным в Саудовской Аравии и выразил мнение, что прием Украины в НАТО является нецелесообразным, а возвращение Киеву всех оккупированных территорий - «маловероятным». Звонок Трампа Путину и последовавшее за ним заявление американского президента решительно раскритиковали, среди прочего, в НАТО и Евросоюзе.