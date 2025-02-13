Мощный старт Enefit Green: выработка энергии бьет рекорды, но давление цен усиливается

В опубликованных данных за январь 2025 года отмечен значительный рост производства электроэнергии. В общей сложности компания выработала 247,0 ГВт·ч, что на 30% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Основной вклад в рост внес ветропарк Sopi-Tootsi, который вышел на полную мощность в прошлом квартале. Несмотря на то, что скорость ветра была несколько ниже, чем в прошлом году, новые и более мощные турбины компенсировали этот фактор.