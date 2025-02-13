Чт, 13.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Мощный старт Enefit Green: выработка энергии бьет рекорды, но давление цен усиливается

Copy
Ветропарк. Снимок иллюстративный.
Ветропарк. Снимок иллюстративный. Фото: Mihkel Maripuu

Компания Enefit Green сообщила, что начала год с высоких объемов производства, однако рыночная ситуация приносит новые вызовы. Рост обеспечили новые ветропарки, но низкие цены на электроэнергию оказали влияние на планирование производства.

В опубликованных данных за январь 2025 года отмечен значительный рост производства электроэнергии. В общей сложности компания выработала 247,0 ГВт·ч, что на 30% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Основной вклад в рост внес ветропарк Sopi-Tootsi, который вышел на полную мощность в прошлом квартале. Несмотря на то, что скорость ветра была несколько ниже, чем в прошлом году, новые и более мощные турбины компенсировали этот фактор.

Производство ветроэнергии в январе составило 235,1 ГВт·ч, увеличившись на 32,5% за год. Ветропарк Sopi-Tootsi выработал 69,0 ГВт·ч. Существенную роль сыграл и литовский ветропарк Kelmė I, который дал 5,8 ГВт·ч. Хотя средняя скорость ветра в портфеле Enefit Green снизилась с 7,5 м/с до 7,0 м/с, новые и более мощные турбины позволили увеличить объем производства.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх