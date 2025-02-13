ОБЗОР Путин празднует первую победу после звонка Трампа

«Мы размышляли о великой истории наших стран, о том, как вместе сражались во Второй мировой войне, помня, что Россия потеряла десятки миллионов людей, а мы - тоже очень многих! Мы говорили о силе наших государств и о большой выгоде, которую однажды принесет наше сотрудничество», - заявил Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.