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ОБЗОР Путин празднует первую победу после звонка Трампа

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Матрешки с изображением Дональда Трампа и Владимира Путина в сувенирном магазине Москвы.
Матрешки с изображением Дональда Трампа и Владимира Путина в сувенирном магазине Москвы. Фото: Maxim Shipenkov

Телефонный разговор президентов США и России в среду стал серьезным толчком к возможным переговорам о прекращении войны в Украине. Западные СМИ восприняли это как первую победу Владимира Путина.

«Мы размышляли о великой истории наших стран, о том, как вместе сражались во Второй мировой войне, помня, что Россия потеряла десятки миллионов людей, а мы - тоже очень многих! Мы говорили о силе наших государств и о большой выгоде, которую однажды принесет наше сотрудничество», - заявил Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, он поручил своей команде, в которую входят госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и вице-президент Джей Ди Вэнс, немедленно приступить к переговорам о перемирии в Украине. Он также предложил встретиться с Путиным в Саудовской Аравии при посредничестве наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

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