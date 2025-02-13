Алар Карис: перед Палестиной стоят серьезные вызовы и важные шаги к стабильности

«Стабильный мир на Ближнем Востоке возможен только при решении, которое гарантирует народам и Израиля, и Палестины суверенную и безопасную жизнь в качестве соседей. Этого можно добиться только с помощью соглашения, которое поддержат обе стороны, желающие мира», - подчеркнул Карис.

Он назвал важным перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС и выразил надежду, что оно сохранится и гуманитарная помощь сможет поступать в сектор Газа без проблем. «Эстония считает важным, чтобы помощь незамедлительно достигала нуждающихся». Карис заверил, что Эстония продолжит поддерживать Палестину посредством международных организаций.

На встрече обсудили инициативы ЕС по повышению возможностей Палестиной национальной администрации. «Готовность Палестины к совместному управлению сектором Газа - важный шаг к стабильности региона, - отметил президент. - Эстония готова также поделиться опытом в сфере э-управления и цифровизации, а также поддержать инициативы, способствующие мирному процессу и развитию региона».

Наряду с мирным процессом на встрече также обсудили обстановку в сфере безопасности в целом. Карис подчеркнул, что результат российской войны в Украины отразится на европейской и мировой стабильности. «Российская агрессия - это прямая угроза, и если не защитить суверенитет Украины, возрастет риск конфликтов в других регионах мира», - сказал он.

Обсуждая сотрудничество Эстонии и Палестины, Карис отметил проекты в цифровой сфере и сфере э-управления. «Эстония является давним партнером Палестины по цифровизации и поддерживает местных дипломатов посредством программ стипендий».

Он напомнил, что с 2016 года эстонские эксперты участвуют в миссии ЕС EUPOL COPPS и помогают развивать сектор безопасности Палестины.