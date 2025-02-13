Чт, 13.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Эстония нуждается в новых правилах для защиты экзотических животных

Перевод: Каролина Вертяева
Copy
Красноглазый крокодиловый сцинк живет в частном доме в Лохква недалеко от Тарту вместе с несколькими другими животными, которые не встречаются в дикой природе Эстонии.
Красноглазый крокодиловый сцинк живет в частном доме в Лохква недалеко от Тарту вместе с несколькими другими животными, которые не встречаются в дикой природе Эстонии. Фото: Margus Ansu

Недавно в Эстонию в качестве домашнего питомца привезли очередное экзотическое животное - пуму. Это, по мнению Эстонского общества защиты животных (ELS), ярко указывает на недостатки в правилах содержания экзотических животных в стране. В то время как соседние государства предпринимают шаги по регулированию торговли и содержания таких животных, в Эстонии до сих пор нет конкретных правил в этой сфере, считают зоозащитники.

В Эстонии отсутствуют эффективные правила, которые бы защищали благополучие экзотических животных, заявил член правления ELS Гейт Карураху. Здесь по-прежнему можно легально приобрести практически любое животное, если это разрешено Вашингтонской конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), или списком инвазивных видов Европейского союза.

Отсутствие контроля

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх