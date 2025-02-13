Эстония нуждается в новых правилах для защиты экзотических животных

Красноглазый крокодиловый сцинк живет в частном доме в Лохква недалеко от Тарту вместе с несколькими другими животными, которые не встречаются в дикой природе Эстонии.

Недавно в Эстонию в качестве домашнего питомца привезли очередное экзотическое животное - пуму. Это, по мнению Эстонского общества защиты животных (ELS), ярко указывает на недостатки в правилах содержания экзотических животных в стране. В то время как соседние государства предпринимают шаги по регулированию торговли и содержания таких животных, в Эстонии до сих пор нет конкретных правил в этой сфере, считают зоозащитники.