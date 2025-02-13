Недавно в Эстонию в качестве домашнего питомца привезли очередное экзотическое животное - пуму. Это, по мнению Эстонского общества защиты животных (ELS), ярко указывает на недостатки в правилах содержания экзотических животных в стране. В то время как соседние государства предпринимают шаги по регулированию торговли и содержания таких животных, в Эстонии до сих пор нет конкретных правил в этой сфере, считают зоозащитники.
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Эстония нуждается в новых правилах для защиты экзотических животных
В Эстонии отсутствуют эффективные правила, которые бы защищали благополучие экзотических животных, заявил член правления ELS Гейт Карураху. Здесь по-прежнему можно легально приобрести практически любое животное, если это разрешено Вашингтонской конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), или списком инвазивных видов Европейского союза.