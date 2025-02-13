Юрист по недвижимости объясняет, какие расходы должен оплачивать арендатор

Хиндпере отмечает, что поскольку договор аренды - это возмездный договор, естественно, что арендатор обязан платить за пользование имуществом, то есть аренду. «Размер арендной платы законом напрямую не ограничен, но необоснованно высокую арендную плату можно оспорить», - объясняет юрист.

По словам Хиндпере, в объявлениях об аренде часто указывается, что к арендной плате добавляются коммунальные услуги. Но что конкретно под этим подразумевается? Входит ли в это весь счет от квартирного товарищества? На самом деле нет.