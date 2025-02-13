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Юрист по недвижимости объясняет, какие расходы должен оплачивать арендатор

Перевод: Каролина Вертяева
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Наличные деньги. Фото иллюстративное.
Наличные деньги. Фото иллюстративное. Фото: Mihkel Maripuu

Юрист по недвижимости Эви Хиндпере объясняет в Facebook, какие расходы арендодатель может возложить на арендатора, а какие должен оплачивать сам.

Хиндпере отмечает, что поскольку договор аренды - это возмездный договор, естественно, что арендатор обязан платить за пользование имуществом, то есть аренду. «Размер арендной платы законом напрямую не ограничен, но необоснованно высокую арендную плату можно оспорить», - объясняет юрист.

По словам Хиндпере, в объявлениях об аренде часто указывается, что к арендной плате добавляются коммунальные услуги. Но что конкретно под этим подразумевается? Входит ли в это весь счет от квартирного товарищества? На самом деле нет.

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