Юрист по недвижимости Эви Хиндпере объясняет в Facebook, какие расходы арендодатель может возложить на арендатора, а какие должен оплачивать сам.
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Юрист по недвижимости объясняет, какие расходы должен оплачивать арендатор
Хиндпере отмечает, что поскольку договор аренды - это возмездный договор, естественно, что арендатор обязан платить за пользование имуществом, то есть аренду. «Размер арендной платы законом напрямую не ограничен, но необоснованно высокую арендную плату можно оспорить», - объясняет юрист.