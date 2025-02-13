Сеть зарядных станций Terminal для электромобилей выросла в несколько раз

Инфраструктура зарядных станций для электромобилей в Эстонии значительно расширилась в прошлом году, когда Terminal открыл 38 новых сверхбыстрых зарядных пунктов в 18 разных локациях по всей стране. Таким образом, сеть зарядных станций компании увеличилась до 50 пунктов, что означает рост более чем в четыре раза.