Инфраструктура зарядных станций для электромобилей в Эстонии значительно расширилась в прошлом году, когда Terminal открыл 38 новых сверхбыстрых зарядных пунктов в 18 разных локациях по всей стране. Таким образом, сеть зарядных станций компании увеличилась до 50 пунктов, что означает рост более чем в четыре раза.
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Сеть зарядных станций Terminal для электромобилей выросла в несколько раз
Количество электромобилей в Эстонии превысило отметку в 8000 в 2024 году, усилив потребность в быстрой и надежной инфраструктуре зарядки. По словам члена правления Terminal Кулдара Ассмана, особенно активное расширение произошло в конце года, когда новые зарядные станции устанавливали почти ежедневно.