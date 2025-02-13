«Это большая победа Путина – даже воевать не пришлось». Международные СМИ о разговоре Трампа с президентами России и Украины

Он возвращается в мировую политику из изоляции, чтобы вести переговоры с Дональдом Трампом о судьбе Украины тет-а-тет, в то время как Брюссель и Киев могут почувствовать, что их исключили из процесса - так описывают итог первого контакта Путина и Трампа многие комментаторы. Но настоящие переговоры еще впереди - неочевидно, что Путину удастся добиться на них всего, чего он хочет.

Разговора двух президентов явно ждали в Москве. Путин заявил о готовности к контактам еще в день инаугурации Трампа 20 января, но звонок в результате состоялся больше чем три недели спустя.

Правда, за несколько дней до этого американская New York Post со ссылкой на слова самого Трампа сообщила, что разговор двух президентов уже состоялся, но не привела ни цитат, ни подробностей, а Кремль не стал тогда ни подтверждать, ни опровергать это сообщение.

Тогда информационный фон выглядел менее благоприятным для Москвы. К тому времени Трамп уже пообещал усадить Владимира Путина за стол переговоров, чтобы закончить «эту дурацкую войну», а если этого не случится, Россию ждут новые санкции и пошлины, сказал Трамп.