Каллас: договор по Украине, заключенный без ЕС, провалится

Она в четверг, 13 февраля, присутствовала на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

«Любое соглашение без нас провалится, потому что необходимо, чтобы Европа и Украина также его исполняли», - подчеркнула глава европейской дипломатии. - Любое быстрое решение - это грязная сделка… Это не остановит убийства, это не остановит войну».

«Нужно избежать более широкого конфликта»

Политик также провела параллели между нынешней ситуацией вокруг Украины и «Мюнхенским сговором» 1938 года по Чехословакии, когда последней требовалась поддержка оружием. «Сейчас нам также нужно помочь Украине защититься от агрессии, чтобы не было более широкого конфликта», - уверена верховный представитель ЕС.

На переговорах в Брюсселе присутствовали, в частности, глава Минобороны Украины Рустем Умеров, а также руководители оборонных ведомств США и Германии Пит Хегсет и Борис Писториус.

Каллас уточнила, что у нее состоялась встреча с Умеровым. Если Украина решит сопротивляться, Европа поддержит… Украину, указала она, добавив, что речь идет о принципах суверенитета и территориальной целостности, которых придерживается и Евросоюз.

«Мюнхенский сговор»

В соглашении, которое подписали в Мюнхене 30 сентября 1938 года премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, премьер-министр Франции Эдуард Даладье, лидер фашистской Италии Бенито Муссолини и лидер нацистской Германии Адольф Гитлер, было закреплено присоединение Судетской области к Германии. Чехословакию, в которую эта область входила до 30 сентября, на подписание не пригласили. В историю это соглашение вошло как «Мюнхенский сговор».

Большинство западных историков придерживаются версии, согласно которой британские и французские политики боялись войны, которая может охватить всю Европу, и пытались проводить политику умиротворения, надеясь, что Гитлер успокоится, получив часть территории Чехословакии.