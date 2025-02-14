Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) подала в суд жалобу на отказ в регистрации нового названия.
Эстонская православная церковь Московского патриархата подала в суд жалобу
16 января 2025 года Эстонская православная церковь Московского патриархата подала заявление на регистрацию нового названия - Eesti Kristlik Õigeusu Kirik. По словам епископа ЭПЦ МП Даниила, новое название подчеркивает местную идентичность ЭПЦ МП и демонстрирует приверженность церкви действовать в соответствии с законами Эстонской Республики, соблюдая при этом церковные каноны.
«Но 30 января мы получили постановление регистрационного отдела Тартуского уездного суда об отказе в регистрации запрашиваемого нами названия. Мы решили оспорить это постановление в суде, так как для нас важно защищать свои права», - сказал епископ Даниил.
Согласно решению регистрационного отдела, новое название вводит в заблуждение относительно цели и масштаба деятельности, так как создает ошибочное представление о том, что речь идет о церкви, объединяющей всех православных верующих Эстонии.
«Мы считаем, что отказ в регистрации названия Eesti Kristlik Õigeusu Kirik требует более четкого обоснования. Нынешнее решение вызывает вопросы и недостаточно объясняет, почему выбранное название не является подходящим. В Эстонии действует множество церквей и религиозных объединений, в официальных названиях которых содержатся слова Eesti и Kirik. Эти слова необходимы для обозначения как географического местоположения, так и сути организации», - пояснил представитель ЭПЦ МП присяжный адвокат Артур Князев.
По оценке ЭПЦ МП, отказ регистрационного отдела зарегистрировать название Eesti Kristlik Õigeusu Kirik вызывает вопросы о равном обращении, учитывая, что в Эстонии официально зарегистрировано несколько религиозных организаций с похожими названиями, такими как Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik и Eesti Karismaatiline Osaduskirik, Eesti Täisevangeelne Kirik и Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Uusapostlik Kirik Eestis и Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik и другие.
«Эти примеры подтверждают, что использование похожих названий является обычной и принятой практикой для религиозных организаций в Эстонии. Поэтому непонятно, почему в случае с нашей Церковью сделано исключение и отказано в регистрации названия», - сказал епископ Даниил и добавил, что это обычная практика в мире, когда даже одни и те же религии разделяются на различные религиозные объединения, и у каждого должно быть право зарегистрироваться отдельно.
Европейский суд по правам человека в своей практике неоднократно подчеркивал, что любое ограничение свободы вероисповедания в демократическом обществе должно быть обоснованным и необходимым.
«В данном случае мы видим явное противоречие с принципом равного обращения. Согласно Конституции Эстонской Республики, все равны перед законом, и никто не может быть подвергнут дискриминации по признаку вероисповедания, убеждений, имущественного или социального положения. Это фундаментальный правовой принцип, который не был соблюден в данном решении», - обосновал присяжный адвокат Артур Князев подачу жалобы в Тартуский уездный суд.
Как сказал епископ Даниил, новое название корректно отражает цель и масштаб деятельности церкви - как христианской православной Церкви, действующей в Эстонии: «Это название четко отличается от других религиозных объединений, и отказ в его регистрации представляет собой явное проявление ограничения свободы вероисповедания».