Эстонская православная церковь Московского патриархата подала в суд жалобу

«Эти примеры подтверждают, что использование похожих названий является обычной и принятой практикой для религиозных организаций в Эстонии. Поэтому непонятно, почему в случае с нашей Церковью сделано исключение и отказано в регистрации названия», - сказал епископ Даниил и добавил, что это обычная практика в мире, когда даже одни и те же религии разделяются на различные религиозные объединения, и у каждого должно быть право зарегистрироваться отдельно.

Европейский суд по правам человека в своей практике неоднократно подчеркивал, что любое ограничение свободы вероисповедания в демократическом обществе должно быть обоснованным и необходимым.

«В данном случае мы видим явное противоречие с принципом равного обращения. Согласно Конституции Эстонской Республики, все равны перед законом, и никто не может быть подвергнут дискриминации по признаку вероисповедания, убеждений, имущественного или социального положения. Это фундаментальный правовой принцип, который не был соблюден в данном решении», - обосновал присяжный адвокат Артур Князев подачу жалобы в Тартуский уездный суд.

Как сказал епископ Даниил, новое название корректно отражает цель и масштаб деятельности церкви - как христианской православной Церкви, действующей в Эстонии: «Это название четко отличается от других религиозных объединений, и отказ в его регистрации представляет собой явное проявление ограничения свободы вероисповедания».