За последний год в Эстонии ощутимо выросло число безработных

Аналитик Департамента статистики Теа Вассильева прокомментировала, что среднее число безработных в 2024 году составило 57 100 человек, что на 9400 больше, чем в 2023 году.

«В годовом сравнении безработица увеличилась во всех возрастных группах, среди как женщин, так и мужчин. В 2024 году уровень безработицы составил 7,6% и был на 1,2 процентных пункта выше, чем годом ранее», -пояснила аналитик и добавила, что уровень безработицы среди мужчин и женщин был практически одинаковым: 7,5% и 7,6% соответственно.

Вассильева пояснила, что скачок в показателях безработицы произошел сразу в первом квартале 2024 года. «На протяжении оставшейся части года наблюдался небольшой спад и стабилизация. Уровень безработицы в четвертом квартале составил 7,4% и остался на уровне третьего квартала», - сказала аналитик.

За прошлый год увеличилась и численность занятых.

«Среднее число занятых в 2024 году составило 698 600 человек, что на 4000 больше, чем в 2023 году. Тем не менее, уровень трудовой занятости составил 68,9% и был на 0,3 процентных пункта меньше, чем годом ранее», - сказала аналитик.

Рост занятости произошел за счет женщин, и в значительной степени именно за счет женщин старше 65 лет, в то время как численность занятых среди мужчин несколько снизилась. В 2024 году число занятых женщин было на 4400 больше, чем годом ранее, из них 2500 женщин были в возрасте от 65 до 74 лет. Среди мужчин количество занятых сократилось на 400.