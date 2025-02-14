Новости о мирных переговорах по Украине вызывают беспокойство, но делать окончательные выводы пока рано, за исключением одного: так или иначе, демократической Европе предстоит выполнить свою домашнюю работу и увеличить расходы на оборону.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Путину пока рано радоваться
На данный момент известно, что Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор в среду. Кроме того, Трамп также общался по телефону с Владимиром Зеленским. В это же время министр обороны США Пит Хегсет находился в Брюсселе на встрече Контактной группы по обороне Украины и озвучил три положения, которые вызвали обеспокоенность как в Киеве, так и среди союзников Украины: во-первых, вступление Украины в НАТО не является частью мирных переговоров; во-вторых, США не направят свои войска в Украину в качестве гарантии ее безопасности; в-третьих, освобождение оккупированных территорий рассматривается как нереалистичный сценарий.
Очевидно, что Трамп ожидает от Европы более активного участия в предоставлении Украине гарантий безопасности и, судя по всему, предпочел бы полностью передать этот вопрос европейским странам, чтобы сосредоточиться на противостоянии Китаю в Тихоокеанском регионе. Учитывая общий военный недостаток сил у европейских стран, стоит отметить Финляндию и Польшу, которые долгие годы последовательно развивали собственные оборонные возможности. Сейчас к активным действиям приступили и страны Балтии. То же самое должны сделать и другие европейские союзники НАТО, прежде всего Германия.
Пока остается неопределенным и трудно прогнозируемым вопрос о переговорной стратегии Трампа и его конечных целях. Вероятно, он осознает слабость России и ее необходимость в перемирии. Если война продолжится, а Запад продолжит поддерживать Украину, Россию в этом году, скорее всего, ждет экономический крах, который может привести к смене режима. Эти процессы могут развиваться крайне быстро, как это часто бывает в авторитарных системах, что наглядно продемонстрировали события в Сирии в прошлом году.
Ключевой вопрос - последует ли после перемирия так называемая перезагрузка отношений между США и Россией и будут ли отменены санкции. Второй важный момент - продолжит ли Вашингтон признавать территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, закрепленных Будапештским меморандумом 1994 года, когда Киев отказался от ядерного оружия, а США, Россия и Великобритания подтвердили независимость Украины. Если санкции будут сняты, а Трамп закроет глаза на оккупацию и аннексию украинских земель, это разрушит международный порядок.
Если же санкции сохранятся, то слова Хегсета не противоречат мирному плану Зеленского, который, среди прочего, предусматривал доступ Запада к украинским природным ресурсам. Трамп уже высказывался о редкоземельных металлах. Часть Украины останется оккупированной, но до окончательного решения конфликта санкции против России сохранятся. Трамп будет стимулировать рост военных расходов в Европе, и европейские страны направят в Украину мощные миротворческие силы. В такой ситуации членство Украины в НАТО перестает быть приоритетным вопросом, а итоговый вариант устроит всех, кроме России, которой Трамп фактически не оставит выбора.