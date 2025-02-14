КОЛОНКА POSTIMEES Путину пока рано радоваться

На данный момент известно, что Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор в среду. Кроме того, Трамп также общался по телефону с Владимиром Зеленским. В это же время министр обороны США Пит Хегсет находился в Брюсселе на встрече Контактной группы по обороне Украины и озвучил три положения, которые вызвали обеспокоенность как в Киеве, так и среди союзников Украины: во-первых, вступление Украины в НАТО не является частью мирных переговоров; во-вторых, США не направят свои войска в Украину в качестве гарантии ее безопасности; в-третьих, освобождение оккупированных территорий рассматривается как нереалистичный сценарий.

Очевидно, что Трамп ожидает от Европы более активного участия в предоставлении Украине гарантий безопасности и, судя по всему, предпочел бы полностью передать этот вопрос европейским странам, чтобы сосредоточиться на противостоянии Китаю в Тихоокеанском регионе. Учитывая общий военный недостаток сил у европейских стран, стоит отметить Финляндию и Польшу, которые долгие годы последовательно развивали собственные оборонные возможности. Сейчас к активным действиям приступили и страны Балтии. То же самое должны сделать и другие европейские союзники НАТО, прежде всего Германия.