Какие мифы о жилищных кредитах не соответствуют действительности?

Процентная ставка и максимальная сумма кредита являются очень важными факторами при принятии решения о получении кредита, но учитывать также стоит другие условия и расходы, которые применяются к заемщику. Многие банки хотят, чтобы человек переводил свою зарплату в тот же банк, где находится его жилищный кредит.

Поэтому стоит проверить, какие именно административные сборы взимает банк, какие возможности он предоставляет, насколько удобно пользоваться интернет-банком и приложением, а также какие дополнительные продукты необходимо приобрести, став клиентом банка. Однако даже если вы сначала решите обратиться в банк с более высокой процентной ставкой, в будущем кредит можно рефинансировать и таким образом сэкономить на выплате процентов.

Предприниматели и самозанятые лица кредит получить не могут

Предприниматель ничем не отличается от обычного наемного работника – конечно, если он честно и разумно выплачивает себе постоянную зарплату. Если банк видит, что выплаты не являются регулярными или они созданы искусственно с целью получения кредита, отношение к претенденту на кредит будет более критичным.

«Если вам приходится идти на какие-то трюки, чтобы показать доходы, это заставляет банк задаться вопросом, почему предприниматель не может платить себе нормальную зарплату», - пояснила Хакиайнен.

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