Конец эпохи: бар с многолетней историей закрывает свои двери

По словам Лыука, на фоне роста налогов и сложной экономической ситуации было решено закрыть заведение. «Еда получала положительные отзывы, в обеденное время бар обычно был полным, а местные жители были довольны танцевальными вечерами. Однако продолжать работать исключительно для местных можно было бы только из чувства долга, потому что финансовые показатели не сходились. Последние пару лет бар Kapten работал с убытками, а учитывая рост налогов и бесперспективную региональную политику, терпение владельца, в конечном итоге, иссякло», - объяснил он.