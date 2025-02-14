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Конец эпохи: бар с многолетней историей закрывает свои двери

Перевод: Валерия Ермакова
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Бар Kapten в Курессааре.
Бар Kapten в Курессааре. Фото: Kapteni Kõrts & Resto

В начале марта закроется одно из самых старых развлекательных заведений Курессааре - бар Kapten. «Каждая глава когда-то заканчивается, и эта длилась почти 30 лет. Спасибо всем друзьям Kapten за эти годы. Нам есть что вспомнить», - сказал хозяин бара Йохан Лыук.

По словам Лыука, на фоне роста налогов и сложной экономической ситуации было решено закрыть заведение. «Еда получала положительные отзывы, в обеденное время бар обычно был полным, а местные жители были довольны танцевальными вечерами. Однако продолжать работать исключительно для местных можно было бы только из чувства долга, потому что финансовые показатели не сходились. Последние пару лет бар Kapten работал с убытками, а учитывая рост налогов и бесперспективную региональную политику, терпение владельца, в конечном итоге, иссякло», - объяснил он.

Сообщение о закрытии бара Kapten вызвало бурные обсуждения в группе Мärgatud: Saaremaal в Facebook. «Теперь в Курессааре не останется места, где пожилые (и, почему бы и нет, молодые) люди могли бы потанцевать. Это была возможность хотя бы раз в месяц повеселиться», - отметил автор поста.

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