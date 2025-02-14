МАРТИН ЭХАЛА Флирт превратился в минное поле

Демограф Томас Мальтус писал в конце 18 века в своем знаменитом эссе о принципах населения, что «в вопросе угасания влечения между полами не произошло никакого прогресса. Оно продолжает существовать с такой же силой, как и две или четыре тысячи лет назад». Теперь мы оказались в ситуации, которую Мальтус считал невозможной, когда что-то меняется в половом влечении, не говоря уже о рождаемости.

С начала 2010-х годов у молодежи наблюдается снижение интереса к сексу. Также уменьшилось количество рискованного поведения, такого как злоупотребление алкоголем, гонки на автомобилях и мотоциклах, паркур и прыжки в воду с головой в незнакомых местах. Родители могут быть довольны, ведь теперь есть меньше причин для беспокойства.

На самом деле, ситуация не такая уж радужная. Вместе с уменьшением юношеской дерзости наблюдается рост проблем с психическим здоровьем: тревожности, депрессии и расстройств внимания, которые действуют менее очевидно, но гораздо шире. Люди уходят в кокон и общаются через красиво настроенные аватары.

Однако, если физическое тело человека не встречается с телами других людей в нужное время, возникает отвращение. Даже обучение танцам может казаться непреодолимо неприятным занятием: ведь нужно позволить кому-то взять тебя за руку и положить свою руку на чью-то талию. Не говоря уже о возможности, что чужой живот может прикоснуться к твоему телу.