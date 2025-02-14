Романтические отношения переживают кризис, потому что мы начали бояться непосредственного общения лицом к лицу. Страх навязать себя или стать объектом домогательств превратил даже безобидный флирт в нечто неподобающее, пишет редактор Fookus Мартин Эхала.
МАРТИН ЭХАЛА ⟩ Флирт превратился в минное поле
Демограф Томас Мальтус писал в конце 18 века в своем знаменитом эссе о принципах населения, что «в вопросе угасания влечения между полами не произошло никакого прогресса. Оно продолжает существовать с такой же силой, как и две или четыре тысячи лет назад». Теперь мы оказались в ситуации, которую Мальтус считал невозможной, когда что-то меняется в половом влечении, не говоря уже о рождаемости.
С начала 2010-х годов у молодежи наблюдается снижение интереса к сексу. Также уменьшилось количество рискованного поведения, такого как злоупотребление алкоголем, гонки на автомобилях и мотоциклах, паркур и прыжки в воду с головой в незнакомых местах. Родители могут быть довольны, ведь теперь есть меньше причин для беспокойства.
На самом деле, ситуация не такая уж радужная. Вместе с уменьшением юношеской дерзости наблюдается рост проблем с психическим здоровьем: тревожности, депрессии и расстройств внимания, которые действуют менее очевидно, но гораздо шире. Люди уходят в кокон и общаются через красиво настроенные аватары.
Однако, если физическое тело человека не встречается с телами других людей в нужное время, возникает отвращение. Даже обучение танцам может казаться непреодолимо неприятным занятием: ведь нужно позволить кому-то взять тебя за руку и положить свою руку на чью-то талию. Не говоря уже о возможности, что чужой живот может прикоснуться к твоему телу.
У смерти романтики, безусловно, есть миллион причин, начиная от бесконечного порно, бессердечного секса в Tinder и заканчивая коммерциализацией близости на платформе OnlyFans. К тому же в современном обществе настоящим минным полем стало разделение, после которого даже обычная попытка романтического подхода превращается в домогательство.
Недавно произошел случай, когда мужчина выразил свои чувства к молодой коллеги в виде страстного и откровенного письма. Испуганная девушка сделала из этого целую историю, вместо того чтобы просто отклонить его ухаживания и двигаться дальше. Чувствительность к вопросам отношений стала настолько высокой, что уже сама мысль о том, что кто-то романтически о тебе думает, воспринимается как агрессия, требующая вмешательства общества.
Технологическая зависимость и духовная уязвимость могут играть свою роль, но в основе проблемы лежит система ценностей, стремящаяся к утопии, где общество пытается искоренить не только микро-, но и наноагрессии.
Основатель социологии Эмиль Дюркгейм сказал об этом 130 лет назад очень красиво: «Представьте себе общество святых, идеальный, образцовый монастырь. Преступления в собственном смысле этого слова будут там неизвестны, но проступки, кажущиеся незначительными толпе, вызовут там то же негодование, какое вызывает обыкновенное преступление в обыкновенных людях. Если же у этого общества будет власть судить и карать, то оно назовет эти действия преступными и будет обращаться с ними как с таковыми».
Это антиутопия, в которой я не хотел бы жить, но к которой мы, похоже, движемся. В качестве противоядия желаю всем в День святого Валентина взаимного, дружелюбного флирта и удовольствия от общения!